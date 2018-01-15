"Письма Порошенко в ФСБ". В БПП предложили принять закон о фейках

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Лидер крупнейшей в Верховной Раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам после обнародования документов, в которых утверждается, что президент Петр Порошенко ранее якобы обещал ФСБ не действовать против интересов России.

"Я призываю разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Мы сейчас должны создать рабочую группу по наработке этого закона, после принять его в парламенте", — сказал Герасимов в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник, комментируя обнародованные СМИ документы.

Ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей в то время правящей "Партии регионов" и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

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Администрация Порошенко назвала эти документы подделкой и призвала СМИ "не распространять ложную информацию". Позднее "Украинская правда" извинилась перед читателями за новость о "письмах Порошенко к ФСБ".