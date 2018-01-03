Helsingin Sanomat: так, кто там сидит и читает письма Деду Морозу?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Аули Сихво из финского города Рованиеми надевает наряд эльфа. Как и в любой другой рабочий день. Ее рабочее место, которое находится в семи километрах к северо-востоку от центра финского города Рованиеми — обычная почтовая контора, в которой можно купить почтовые марки и отправить посылки. Сюда и в этом году пришло более полумиллиона писем и открыток, адресованных Йоулупукки, финскому Деду Морозу", — пишет Осси Мансикка в статье для Helsingin Sanomat.

"Главное почтовое отделение Йоулупукки находится в деревне Паякюля, или в известной на весь мир Деревне Санта-Клауса. Сейчас здесь в разгаре самый важный сезон года. В Главном почтовом отделении круглый год работают три-четыре человека, а в праздничный сезон — десять. Здесь есть и практиканты из Лапландского училища и Лапландского университета прикладных наук. Приходится читать десятки писем в час", — продолжает автор статьи.

"К Рождеству письма приходят ящиками. За один день может прийти несколько тысяч писем", — радостно говорит Сихво, представившаяся нам эльфом. К сожалению, в трудовом договоре указано скучное "продавец-консультант". Сихво работает в Главном почтовом отделении Йоулупукки с 1999 года. Она отмечает, что за ее практически 20-летний стаж работы Йоулупукки получает по меньшей мере одно письмо каждый рабочий день на протяжении всего года.

Сейчас письма приходят и по электронной почте на разные адреса, имеющие отношение к Йоулупукки

"Похоже, навык писания обычных писем у людей пропадает, — говорит Сихво, пытаясь придать своей речи осуждающий оттенок. — По сведениям почтовых эльфов, у Йоулупукки нет официальной электронной почты. Обычные письма — отличный способ с ним связаться". "Сихво берет несколько писем. Мальчик из Пакистана пишет по-английски и просит Человека-паука с дистанционным управлением. Из Пакистана письма приходят редко", — говорится в статье.

Авторы писем — преимущественно дети, но иногда пишут и взрослые. По словам Сихво, обычно молодые азиатки просят у Йоулупукки мужа. Некоторые просят у Йоулупукки денег или здоровья из-за бедности или болезни — эти случаи очень трогают, говорит Сихво.

"Другая крайность — наши западные дети, которые отправляют списки из ста подарков, а вдобавок пишут название магазина, в котором Йоулупукки может все это купить". В этом году в списках был, например, iPhone X. В начале 2000-х все хотели Тамагочи, вспоминает Сихво.

"Финские дети пишут на конверте Joulupukki, Korvatunturi. Однако чаще на конвертах можно прочесть圣诞老人 (Shèngdàn lǎorén), Дед Мороз или Święty Mikołaj. По словам Сихво, Йоулупукки очень популярен в Китае, Тайване и Гонконге. Недавний визит президента Китая Си Цзиньпина в Финляндию увеличил популярность Рованиеми", — продолжает автор статьи.

Однако письма иногда очень тяжело разобрать из-за неясного почерка ребенка. Сихво говорит, что некоторые письма тяжело прочитать, в том числе, и из-за языкового барьера. "Это правда. Но мы все равно открываем все письма и смотрим, что там внутри", — заверяет Сихво.

"В Главном почтовом отделении хорошо владеют разными языками. Письма читают, по крайней мере, на восьми языках: на финском, испанском, немецком, шведском, английском, итальянском, португальском и каталонском. Очень нужны специалисты со знанием китайского языка, но пока их не хватает", — пишет Осси Мансикка.

"Тысячи открытых писем попадают в архив Музея Оулу. Кроме этого, местные филателисты делают из конвертов пакеты, которые затем продаются в пользу организации Unicef", — говорится в статье. "То, что остается, хранится в резиденции Йоулупукки — у него есть большие склады", — говорит Сихво.

"Здесь роли Сихво и помощника Йоулупукки немного пересекаются. Почта не сообщает, что происходит с оставшимися письмами и конвертами — говорят, это уже их внутренний вопрос", — продолжает автор статьи.

"Йоулупукки получает по почте много подарков: машинки для бритья бороды, шоколад, рисунки. Они выставлены в витрине Главного почтового отделения Йоулупукки", — пишет Осси Мансикка.

Аули Сихво говорит, что ей очень нравится работать. Она думает, что могла бы проработать почтовым эльфом до самой пенсии, то есть еще восемь лет. "Мне нравится в этой работе то, что люди всегда находятся в хорошем настроении. Клиенты очень редко бывают грустными или сердитыми".

Почта Финляндии отправляет "письма от Йоулупукки" по всему миру

"Йоулупукки не только принимает письма, но и "отправляет" письма. Это товар Почты Финляндии, который стоит 7,90 евро и содержит, в том числе, свидетельство о хорошем поведении получателя письма. Письма от Йоулупукки и в этом году отправят в сотни стран. Их десятки тысяч, хотя точное число Почта Финляндии не называет", — пишет Осси Мансикка.

"Помимо того, что некоторые люди покупают их лично, и у нас есть коллеги в Японии и Корее, которые покупают их в огромных количествах: в Японию поступают десятки тысяч писем", — говорит представитель Posti Лаура Луома.

На самом деле, письма отправляет не Йоулупукки с Северного полярного круга — письма отправляются из Южной Финляндии, говорится в статье. Как говорит Луома, речь идет не о конвейере: каждое письмо отправляется получателю лично.

Главное почтовое отделение Йоулупукки

"Главное почтовое отделение Йоулупукки входит в состав Почтовой службы Финляндии Posti и находится в деревне Паякюля под Рованиеми. Оно начало работать в 1985 году. В Главное почтовое отделение Йоулупукки ежегодно приходит примерно 500 тысяч писем из Финляндии и других стран", — пишет Осси Мансикка.

"Число посетителей возросло в этом десятилетии больше, чем на треть, и достигло 400 тысяч человек. Больше всего посетителей — из Азии. В период с 1985 по 2016 год Главное почтовое отделение Йоулупукки получило в общей сложности 18 миллионов писем из 199 стран", — продолжает автор статьи.

Адрес Йоулупукки: Joulupukin p posti, Joulupukin Pajakyl, 96930 Napapiiri, Finland (96930 Северный полярный круг, Финляндия, Главное почтовое отделение Йоулупукки, Паякюля, Йоулупукки).