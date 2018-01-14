"Слабо верится". Саакашвили заступился за Порошенко в скандале с "письмом"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал материалы, опубликованные телеканалом "Рустави-2". По его мнению, обнародованное письмо Порошенко к ФСБ является подделкой. Об этом он написал в своем Facebook.

"Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили. Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", — написал Саакашвили.

При этом он считает, что Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, но в других вопросах.

"Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят", — отметил Саакашвили.

Напомним, "Рустави-2" разместил три копии обращений якобы Петра Порошенко в ФСБ. Позже Администрация президента заявила, что это подделка.