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    "Слабо верится". Саакашвили заступился за Порошенко в скандале с "письмом"

    (обновлено: )518
    Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, но в других вопросах. Бывший губернатор убежден, что "письмо", которое обнародовали журналисты, является подделкой.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал материалы, опубликованные телеканалом "Рустави-2". По его мнению, обнародованное письмо Порошенко к ФСБ является подделкой. Об этом он написал в своем Facebook.

    "Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили. Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", — написал Саакашвили.

    При этом он считает, что Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, но в других вопросах.

    "Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят", — отметил Саакашвили.

    Напомним, "Рустави-2" разместил три копии обращений якобы Петра Порошенко в ФСБ. Позже Администрация президента заявила, что это подделка.

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