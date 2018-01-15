"Письма Порошенко" ФСБ: кто и зачем написал?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, опубликовал три копии обращений якобы президента Петра Порошенко в спецслужбы России в феврале 2007 года.

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"

В одном из них говорится, что Порошенко не является врагом России и обещает не вести антироссийскую кампанию.

"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко. — ред.), являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", — сказано в письме.

В обращении, которое адресовано директору ФСБ, говорится: "Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является необъективным, так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов".

В этом же документе будущий глава государства написал, что в интересах РФ занимается привлечением крупных инвестиций на заводы Roshen (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область), а также создает и предоставляет рабочие места россиянам.

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Другое же письмо содержит обязательства Порошенко не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ.



Реакция Администрации президента

Впрочем, СМИ сразу обратили внимание на несостыковку в некоторых документах. В частности, в одном из писем было написано, что Порошенко регулярно посещает Санкт-Петербург, поскольку там проживают родители жены его старшего сына Алексея. Но Алексей Порошенко официально женился только в 2013 году, а в 2007, когда описываются происходящие события, сыну политика был всего 21 год, он заканчивал учебу в Киевском институте международных отношений.

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По сообщениям в СМИ, знакомство Алексея Порошенко с Юлией Алихановой, которая стала впоследствие его женой, состоялось во время учебы в Международной школе экономики INSEAD. В профиле Алихановой в профессиональной сети Линкедин говорится, что она училась там в 2011-2012 году.

Собственно, на такой несостыковке и построила свое опровержение Администрация президента, заявив, что информация о том, что Порошенко писал такие письма ФСБ, является фейком.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом всю вину возложили традиционно на "агрессора".

В Администрации президента подчеркнули, что "информация носит заказной характер со стороны страны-агрессора".

"Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", — подчеркивается в заявлении.

Что говорит сын Порошенко

Позже прокомментировал ситуацию и Алексей Порошенко. Он подтвердил, что познакомился со своей будущей женой в бизнес-школе INSEAD.

Алексей Порошенко/Facebook, 14 января 2018

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году", — написал Алексей у себя в Facebook.

Что говорит Саакашвили

Неожиданно заступился за президента и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, обнародованное письмо Порошенко к ФСБ является подделкой. Об этом он написал в своем Facebook.

"Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили. Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", — написал Саакашвили.

При этом он считает, что Порошенко действительно поддерживает связь с Россией, но в других вопросах. "Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят", — отметил Саакашвили.

"Рустави 2"

Интересно, что сам же телеканал Rustavi-2, который обнародовал эти бумаги, связывают с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который активно поддерживал его во время банкротства компании в 2004 году. 90% акций канала не так давно приобрел предприниматель Кибар Халваши — соратник Ираклия Окруашвили, занимавшего пост министра обороны Грузии в правительстве Саакашвили.

В то же время руководитель информационной службы грузинской телекомпании Rustavi-2 Нодар Меладзе заявил о подлинности документов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам Меладзе, информацию грузинской телекомпании предоставил "конфиденциальный источник".

"Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию", – подчеркнул тот.

Меладзе отметил, что сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом в распоряжении "Рустави-2" находится не сам подлинник "заявления" Петра Порошенко, а фотокопия документа.

Мнение

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает публикацию "писем" Порошенко ФСБ результатом совместной деятельности украинского главы и Михаила Саакашвили. По его мнению, "вброс" документов на грузинский канал координировался Банковой.

"Итак, плодотворная совместная деятельность Порошенко и Саакашвили продолжается. В этот раз — в рамках "вброса" неких документов в виде расписок Порошенко перед ФСБ. В чем суть роли Саакашвили и зачем это нужно Порошенко? В канун президентских выборов Порошенко очень боится, что Кремль может опубликовать некие документы, которые смогут его дискредитировать. А такие документы несомненно есть, иначе Путин не согласился на кандидатуру Порошенко в 2014-м. Поэтому Банковая решила сыграть на опережение. И опубликовать через грузинский канал подконтрольного Саакашвили фейковые документы, которые ЗАРАНЕЕ превратили в абсурд любой дальнейший "слив" в СМИ документов с подписью Порошенко", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

По его мнению, на то, что это "вброс" показывают два момента.

Первый — в считанные часы Банковая доказала, что письма фальшивые, поскольку в одном из них Порошенко говорит о визитах к родственникам жены сына в Санкт-Петербург. А в 2007 году сын президента еще не был женат, отмечает Корнейчук.

"Второе — и Саакашвили и ФСБ прекрасно знают всю биографию семьи Порошенко. Поэтому, если бы кто-то хотел и запустить такие фальшивки, то никогда не допустил бы подобных ошибок. Мало того, ФСБ никогда не использовали бы грузинскую прессу (а особенно — связанную с Саакашвили) для подобной спецоперации", — считает политический аналитик.

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Корнейчук подчеркивает, что публикацией "писем" Банковая добилась того, что "общественное мнение подготовлено к тому, что любые негативные документы, которые появятся в прессе с подписью Порошенко, — это обязательно будет фальшивка Кремля".

По материалам из открытых источников интернет