Порошенко в 2007 г обещал не заниматься антироссийской деятельностью – СМИ

Jim Watson / AFP

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Верховной Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

Обращения датированы 3 февраля 2007 года.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г. р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", – говорится в одном заявлении.

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В обращении, которое адресовано директору ФСБ, сказано: "Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является необъективным, так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов".

В этот же документе будущий глава государства написал, что в интересах РФ занимается привлечением крупных инвестиций на заводы Roshen (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область), а также создает и предоставляет рабочие места россиянам.

Кроме того, Порошенко добавил, что регулярно посещает Санкт-Петербург, где проживают родители жены его старшего сына Алексея.

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"

facebook.com/rustavi2 Обращения Петра Порошенко в 2007 году к ФСБ РФ, обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2"

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