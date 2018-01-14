У Порошенко из-за США началась паранойя - нардеп

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что у президента Украины Петра Порошенко развилась паранойя из-за США.

По его словам, такой же "диагноз" можно поставить и генпрокурору страны Юрию Луценко.

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"Они (Порошенко и Луценко — Ред.) уверены, что США — это их самая большая беда", — заявил парламентарий в эфире канала ZIK.

Он подчеркнул, что глава государства и генпрокурор "в своей политической психологии являются вассалами" — им необходимо, чтобы кто-то указывал им, что и как надо делать.

"Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя", — посетовал Найем. Депутат добавил, что антикоррупционный суд в стране создается "только тогда, когда на этом настаивает МВФ, электронная декларация — когда говорит Евросоюз, а генпрокуроров снимают, если приезжает Байден".

По мнению парламентария, скандал с Национальным антикоррупционным бюро можно назвать "политическими похоронами" Луценко. После этого генпрокурору было отказано в ряде встреч с представителями американских властей, отметил Найем.

Конфликт СБУ и ГПУ с украинскими антикоррупционными ведомствами разгорелся из-за срыва спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили спецслужбы и ГПУ в срыве операции по выявлению и задержанию коррупционеров.



