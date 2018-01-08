Где гордость и где слава? Ищем истину в словах Порошенко

Павел Рудяков, эксперт

Свой четвертый президентский новогодний спич П. Порошенко начал с выражения "глубокого уважения" украинским воинам. Именно военных он счел нужным поздравить лично, посетив 30 декабря тех из них, кто проходит лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны. "Они надежно держат оборону на восточных рубежах, — сказал он. - А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию — нашу гордость и нашу славу". Получилось, во-первых, очень символично, во-вторых, жизнеутверждающе и оптимистично. Искренне захотелось поверить в то, что президент, делая подобные жесты и произнося такие слова, не лукавит, а основывается на знании реального положения дел, действительного состояния ВС Украины. Тем более что верить призвал украинцев сам глава государства. "Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс", — заявил он.

Увы, ресурс у нашего главного, как оказывается, ресурса на поверку оказался очень недолговечен. Слова Порошенко об армии как о нашей гордости и славе прозвучали за несколько минут до полуночи 31 декабря, а уже спустя три дня — 3 января — посол Украины в США Чалый вылил на сограждан самый настоящий ушат холодной воды, заставив их усомниться в том, что сообщил им президент. Если верить ему, то власти США серьезно обеспокоены положением дел в Вооруженных силах Украины. В интервью "Голосу Америки" дипломат в буквальном смысле ошарашил украинцев: "Американцы видят отсутствие реформ в оборонной сфере, именно на них (не на американцев, на реформы, хотя на американцев, конечно тоже — Авт.) следует обратить внимание украинскому руководству".

"Отсутствие реформ", как сказано, а?! Это в армии, которая у нас, если верить генералам из Министерства обороны и политикам, реформирована так блестяще, что стала одной из самых сильных армий в Европе! Получается, что то, что для нас с подачи первого лица государства "наша гордость и наша слава", для американцев — сфера деятельности, остро нуждающаяся в реформировании. Они видят в украинской армии и в системе Министерства обороны в целом не достижения и успехи, а проблемы, которые не решаются, а накапливаются и накапливаются. Главные из них это — коррупция и "старомодность". Затрагивая тему коррупции в военном ведомстве, Чалый как человек казенный по понятным причинам изо всех сил пытается подсластить горькую пилюлю. Надо отдать ему должное, у него это почти получается. "Коррупция, конечно, есть в сфере поставок, - признает посол, добавляя. — Я думаю, тут не только о коррупции речь, о реформировании сектора безопасности. Это главное. Эффективность сектора безопасности. У меня есть достоверные данные (внимание — Авт.), что коррупция в оборонной сфере Украины не больше, чем в других сферах (каково, а?!)".

Закончил свое новогоднее поздравление украинцам президент угрозой "отбирать спички" у тех, кто будет пробовать "поджечь дом изнутри", иначе говоря, дестабилизировать политическую ситуацию в стране, в Киеве. В полночь эти грозные слова были произнесены, а на следующее же утро был найден труп женщины, принявшей мученическую смерть, правозащитницы, видимо, пострадавшей за свою правозащитную деятельность. Чем не повод для гаранта Конституции, перейдя от слов к делу, "отобрать спички" у ее убийц, действия которых способны спровоцировать то, чего он больше всего боится: общей дестабилизации, резкого обострения положения в стране?

Американцы, кстати, уже обратили внимание на то, что это событие следует расценивать именно как потенциальный повод для дестабилизации. Вот отрывок из большого материала на «Голосе Америки», где об этом говорится со всей прямотой и откровенностью. "Сложно сказать, что это дело (убийство Ноздровской — Авт.) будет блестяще раскрыто. Может возникнуть и такая ситуация, когда заказчики не будут найдены, но резонанс вокруг этого дела будет некоторыми использоваться против государства с целью расшатать общество, свалить всю ответственность на неэффективную власть", — полагает политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Формулировка эксперта: "Использоваться против государства с целью расшатать общество", — прямо соответствует формулировке президента: "У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, — следует забирать спички". Стилистика иная, смысл же идентичный. И что же? Ни-че-го! Ровным счетом ничего!

Не только никаких решительных шагов по борьбе со "спичками" в руках "поджигателей" со стороны Порошенко, но даже никаких слов осуждения циничного убийства и тех, кто посмел его совершить. Выходит, президент решителен и грозен только на словах? Когда же дело доходит до дела, он пасует, предпочитая отмалчиваться, так, что ли? Или в его понимании дестабилизация дестабилизации — рознь, и спички станут отбирать не у всех, а только у тех, на кого он сам укажет как на "поджигателей дома изнутри"?

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Позиция Порошенко понятна и объяснима: раз этот случай для его второго срока не может быть полезен, то нечего на него внимание обращать. Пока такой подход срабатывает. Как будет дальше, покажет время.