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    Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (50)

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    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
    Канал на Youtube Національна поліція України

    Полиция делает все возможное для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам заседания координационного штаба, которое накануне состоялось в Вышгороде Киевской области. 

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    Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления. Также сообщается, что заседания координационного штаба будут проходить ежедневно.

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    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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    Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской. 

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