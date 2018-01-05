Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина

Полиция делает все возможное для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам заседания координационного штаба, которое накануне состоялось в Вышгороде Киевской области.

Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления. Также сообщается, что заседания координационного штаба будут проходить ежедневно.

Смотрите также — Бунт у МВД в Киеве: разъяренные активисты требуют найти убийц Ноздровской

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Смотрите также: Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской.