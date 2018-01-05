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    Штаб по расследованию убийства Ноздровской определил план действий

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (50)

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    Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, стали свидетелями резонансного преступления или владеют информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской.
    Заседание специального координационного штаба по расследованию убийства Ирины Ноздровской
    Скриншот с видео Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. Накануне вечером в Вышгороде Киевской области прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской. Полиция определила дальнейшие направления работы и заявила, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

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    "Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с участием заместителя главы Нацполиции – начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Вячеслав Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления. Он также сообщил, что в таком формате заседания будут проходить ежедневно.

    "Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской, просит сообщить ее по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63", – подчеркнули в координационном штабе.

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    О каких-либо конкретных итогах первого заседания координационного штаба не сообщается. 

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

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    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской. 

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