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    Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (49)

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    Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
    Канал на Youtube Андрій Дзиндзя

    Юрист Ирина Ноздровская в 2014 году работала в предвыборном штабе народного депутата от группы "Видродження" Антона Яценко и имела конфликт с его супругой Людмилой Кравчук, сообщил журналист Андрей Дзиндзя.

    Он обнародовал видео телефонного разговора убитой правозащитницы с супругой одиозного нардепа. "Ирина Ноздровская работала на нардепа Антона Яценко и тот ей угрожал!" — прокомментировал обнародованный ролик Дзиндзя.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
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    Из телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Яценко исчезла определенная сумма денег, и они пытались с помощью Ноздровской понять, как это могло произойти. Кроме того, был поднят вопрос долгов по зарплате, в том числе и самой Ноздровской.

    В ходе разговора Кравчук уговорами под различными предлогами старалась вытянуть Ноздровскую на "личную встречу", но та не соглашалась.

    Правозащитница старалась выяснить, кто же все-таки "кинул на деньги", и утверждала, что из нее делают "козла отпущения".

    "Но я боюсь, потому, что Антон Владимирович (Яценко — Ред.) мне сегодня очень сильно угрожал. И я не знаю, как ответить", — отметила Ноздровская.

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    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV
    Почему убийство Ноздровской пострашнее Врадиевки будет

    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской. 

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