Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу - СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Следствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", — отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной правозащитницы, сообщает Главком.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.