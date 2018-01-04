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    Общество

    Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу - СМИ

    Тема:

    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (45)

    (обновлено: )10801
    В полиции сообщили, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения Ирине Ноздровской.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Следствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Убийство Ноздровской и слова политиков. Чорновил о событиях нового года

    Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

    "По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", — отметил он.

    Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной правозащитницы, сообщает Главком.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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