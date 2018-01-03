Почему убийство Ноздровской пострашнее Врадиевки будет

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В первые дни Нового 2018-го года Украину всколыхнуло очередное резонансное убийство, ситуацию вокруг которого уже сравнили с нашумевшими событиями во Врадиевке несколько лет назад. Так, 1 января в вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме было обнаружено тело известного юриста и сестры жертвы резонансного ДТП Ирины Ноздровской. Вскоре по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан ее бывший жених Виталий Сергеев. Однако от дачи показаний он отказался.

Адвокат несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в Демидове в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Сестра Ноздровской тогда получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась, а юристке удалось добиться того, чтобы виновник смертельной аварии не вышел на свободу по амнистии. По данным близких и коллег Ноздровской, тело которой обнаружили голым, от семьи осужденного и лично от него ей долгое время поступали угрозы. В конце же минувшего года защита Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии, но суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

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Народный гнев

Зверское убийство возмутило общественность, а в полиции заявили, что рассматривают четыре основные версии убийства, первой проверят версию об убийстве правозащитницы за обвинительный приговор для водителя, который насмерть сбил ее сестру. Министр же внутренних дел Арсен Аваков на данный момент никак не отреагировал на инцидент и не отказался от отпуска, который он проводит в Италии. На фоне этого активисты уже на следующий день после обнаружения убитой юристки вышли на акцию протеста в Киеве у стен Главного управления МВД с требованием найти виновных в гибели Ноздровской. С самого начала активисты выдвинули требование создать следственно-оперативную группу для расследования гибели юристки из следователей столичной полиции, так как "не доверяют полиции Киевской области". В ходе митинга протестующие напали на главу Управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, который в момент нападения находился посреди митингующих и давал им пояснения в связи с расследованием убийства правозащитницы. Его толкнули и схватили несколько человек, однако потом потасовку разняли.

После этого Ценов принял условия протестующих и 10 активистов вошли в группу, которая будет контролировать ход расследования убийства Ноздровской.

Впрочем, это не первый случай, когда под горячую руку разгневанных протестующих в связи с резонансными инцидентами попадают сотрудники внутренних органов. Только минувшей осенью в столице перед судебным заседанием по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова толпа напала на советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Советник министра у входа в здание суда окружила толпа примерно из сотни человек. После этого его принялись бить, выкрикивая с нецензурной лексикой: "Наконец, мы до тебя добрались!". Видео инцидента доступно здесь.

Позже сам Шкиряк заявил, что его никто "не бил и ничего страшного не произошло", и он "живее всех живых", а к самому инциденту он относится "спокойно и с пониманием". Шкиряк сравнил напавших на него митингующих "с шакалами, которые сбиваются в стаю" и также сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.

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В октябре под зданием Верховной Рады несколько митингующих ногами избили лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко. Часть протестующих пыталась остановить избивавших, однако полицейского оттянули в сторону в итоге его же коллеги.

В ноябре минувшего года в Одессе в ходе митинга против строительства здания недалеко от Летнего театра также завязалась потасовка, в результате которой начальник полиции Одессы Дмитрий Головин получил травму головы – ему попали в голову камнем, на месте ему была оказана первая медицинская помощь.

В полиции заявляли, что генерал пытался успокоить разгневанную толпу, однако безрезультатно. После инцидента полиция пустила в ход слезоточивый газ и дубинки. В ответ в стражей порядка полетела брусчатка и файеры.

Прогнившая система породит самосуды

На фоне резонансного преступления как известные ЛОМы в соцсетях, так и юристы с правозащитниками снова заговорили о том, "насколько прогнила правоохранительная система". Дело, в котором еще нет подозреваемых, а генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков которое упорно не комментируют, находясь на новогодних каникулах, уже сравнили с "новой Врадиевкой" и прогнозируют волну самосудов по стране, если виновные в итоге не будут наказаны.

"Надеюсь, общественность и СМИ не оставят эту гибель без внимания, не дадут замолчать и втихомолку отпустить виновных. Мы не можем молчать. Преступники слишком комфортно себя чувствуют в нашей стране. Удобно, потому что законодательство и система на их стороне. Суд, прокуратура и полиция должны продемонстрировать, что справедливость есть. Ирина недаром за нее боролась. Иначе нас накроет волна самосудов", — считает юрист, криминолог Анна Маляр.

Правозащитник Эдуард Багиров в свою очередь отметил, что в стране, как продемонстрировало убийство Ноздровской, незащищен никто. По его мнению, либо власти пойдут на радикальные реформы, либо "общество снесет эту власть".

"В ближайшее время, я думаю, в марте-апреле этого года, люди будут сносить здания МВД и ГПУ", — заявил Багиров, добавив, что это будет "страшнее, чем Врадиевка".

Наряду с этим на убийство Ноздровской ореагировали и за границей. В посольстве США в Украине призвали найти и привлечь к ответственности виновных, а один из инициаторов "списка Магнитского" в США и Канаде известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил санкциями по типу списка Магнитского виновникам и тем, кто их покрывает.