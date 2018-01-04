Убийство Ноздровской. Юридические и политические последствия

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Убийство юристки Ирины Ноздровской могло произойти и не из-за ее профессиональной деятельности. По крайней мере, следствие рассматривает и другую версию. Бывшего бойфренда юристки Виталия Сергеева вызвали на допрос в райотдел Вышгорода. Об этом журналистам "Громадського" сообщил отец задержанного Виктор Сергеев. Также он говорит, что правоохранители изъяли авто Виталия и забрали в Гостомель на экспертизу.

Сам Виталий Сергеев сказал журналистам, что не будет давать показания по этому делу, ведь статья 63 Конституции позволяет не свидетельствовать против себя.

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Стоит напомнить, тело Ирины Ноздровской в понедельник нашли в одной из рек Киевской области. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели правозащитницы. Дело получило огласку после поста нардепа Мустафы Найема о том, что Ноздровская длительное время добивалась приговора для виновника аварии, в которой в 2015 году погибла ее сестра Светлана. Племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. По словам Найема, во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо закончишь". По поводу этого дела высказались еще несколько народных депутатов и общественных деятелей.

Резонансное убийство проанализировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перспективи розслідування цієї справи, виходячи з тієї інформації, яку ви чули?

— Я трохи знайомий з цією історією. По-перше, таємниця досудового слідства може йти таким чином, що ні рідні, ні близькі нічого не знають. Тому перше, що треба зробити батькам загиблої чи комусь іншому з близьких родичів – це заключити угоду з професійним адвокатом, який займається кримінальними справами, щоб він як представник потерпілого вступив у справу. Тоді він буде мати можливість знайомитись з матеріалами справи, писати клопотання, приймати участь в окремих слідчих діях. Перше. Друге – треба вияснити причину смерті, тобто ознайомитись з висновком судово-медичної експертизи тіла загиблої, які тілесні ушкодження, яка причина – утоплення чи була вбита до цього, які поранення в неї і від цього будуть іти версії про причини її смерті. Третє, звичайно, що повинен бути розголос цієї справи, захисники повинні діяти, щоб просто не заговорили цю справу, не припинили досудове слідство у зв’язку з не встановленням винної особи і таке інше.

Резонанс навколо цієї справи наскільки заважає чи не заважає слідству?

— Резонанс не буде заважати, навпаки, він буде спонукати і слідство, і прокуратуру займатись розслідуванням, тому що як тільки затихне це, ніхто робити нічого не буде. Вони за гарячими слідами не встановлять винної особи і призупинять розслідування в зв’язку з не встановленням винної особи і покладуть її в архів.

Були повідомлення, що, не зважаючи на загрози, які на адресу пані Ноздровської поступали, державну охорону їй не надавали.

— Це повинно бути в версії, що її вбили в зв’язку з цими погрозами. І слідство, і прокуратура повинні перевірити ці версії, в тому числі і питання вияснити, чому їй не надали охорону, якщо була реальна загроза. Звичайно, винних притягнути до відповідальності за те, що не виконали свій обов’язок і не надали представнику потерпілих, правозахисниці державну охорону.

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За яких умов охорону надають і за яких умов можуть відмовити?

— КПК передбачає, що учасникам процесу, а вона була учасником процесу надається охорона, коли є реальна загроза, яка загрожує її життю, здоров’ю або її близьких. Тому відмовити в даному випадку практично неможливо. Є записи погрози, якщо це в ході судового засідання вони записані в ході судового слідства, зараз всі суди записуються на плівку. Тому, звичайно, вилучити цей епізод, де погрози були, провести слідство і допитати того, хто загрожував і всіх інших учасників, хто був присутнім при цьому.

До офіційного звернення за захистом у нас є якісь державні програми для захисників?

— КПК передбачає захист учасників процесу, в тому числі туди входять правозахисники, якщо вони учасники процесу в даному випадку в суді. Це законом передбачено.

Какие политические последствия может иметь это убийство, рассказал политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Про вбивство юристки написав пан Найєм, Юрій Луценко навіть згадав про самосуди, а голова Нацполіції Києва взяв справу під особистий контроль, Саакашвілі закликав українців вийти на акцію протесту в зв’язку з вбивством Ноздровської. Чи є ризик, що справа перейде в політичну площину і там зависне?

— Я б сказав по-іншому: є намагання деяких політиків піаритись на цьому горі і, так би мовити, заробляти політичні бали. Звісно, що українська правова система не ідеальна і, як кажуть, оборотні в погонах існували і існують, напевно. Але влаштувати якусь спробу Врадіївка номер два, яка, як ми пам’ятаємо, стала одним із детонаторів перед Революцією 2013-2014 років, то, звичайно, це намагання прослідковується – розбурхати українське суспільство. При цьому показати, що є недоліки роботи нинішньої реформованої, так би мовити, поліції, а з іншого боку, просто в черговий раз підняти під якимось приводом суспільство.

Не можна забувати, що у нас дуже часто намагаються проштовхувати ідею відставки Луценка та Авакова. Ця справа під таким соусом може подаватись?

— Питання стосовно Авакова вже давно існує в політикумі. Любі друзі в коаліції з радістю позбулись би серйозного важковаговика, який формує до певної міри власну політику. Звісно, що якимось чином це будуть пробувати прив’язати до Авакова, як і пробували прив’язати більш якісь очевидні речі, відповідальність за які, напевно, полягала на нього однозначно і в якійсь нормальній європейській країні навіть би призвела до відставки, але у нас цього не відбулось. Я маю на увазі трагедію в Княжичах. Наскільки зараз будуть спроби качати питання Авакова в цьому контексті, очевидно, що будуть, але наскільки це буде ефективно – навряд чи. Стосовно Луценка, я не думаю, що в даному випадку зможуть якось прив’язати до Луценка, але спроби будуть.

На вашу думку, паралелі з Врадіївкою варто проводити?

— Я ж сказав, що спроби будуть однозначно. І оскільки в соціальних мережах вже пішли такого роду заклики для боротьби, для відновлення якоїсь там справедливості і тому подібне. Це буде спроба знайти якийсь привід звинуватити нинішню систему в загибелі чи в причетності до цієї справи для того, щоб показати протистояння беззахисного малого, простого українця проти величезної системи, яку дехто з опозиції хоче змалювати як таку собі квітесенцію зла, продовження старої злочинної влади і тому подібних речей. Тобто піар-мессиджі, піар-схема цих посилів очевидна, але чи вийде вже аж до такої міри розбурхати ситуацію, все залежить від ходу справи, які там будуть факти, як буде працювати слідство і наскільки можна буде підняти конкретні факти з цієї трагедії для того, щоб когось звинувачувати. Звичайно, завжди погано, коли або політика приплітається, або політики в своїх інтересах пробують використовувати такого роду справи і розбурхувати навколо цього суспільство. Дійсно, що трагедії трапляються. Іноді вони і мають під собою підстави для того, щоб звинувачувати злочинну владу чи якихось злочинних поліцейських чи міліціонерів, чи прокурорів, але для цього потрібні підстави. У справі з Врадіївкою такі підстави були. Чи будуть вони зараз в цьому контексті, мені важко сказати. Поки що ніхто не знає цих нюансів.

Ранее политический аналитик Артем Никифоров, комментируя волну громких убийств в Украине, заявил, что власти выгоден запуганный народ.