Полиция назвала предварительную причину смерти Ноздровской

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. По предварительным данным экспертизы тела юриста Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает УНИАН.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

По данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании, отметил глава пресс-службы.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", — сказал Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанского — осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году — с семьей выехал в Россию.

"Никто никуда не убегал и не выезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", — сказал Жукович. Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых опрашивает сейчас полиция, находятся в Украине.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства Ноздровской.