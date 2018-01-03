Тренд дня, убийство Ноздровской: "Аваков катается на лыжах"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Первый день Нового года в Украине начался с трагедии: под Киевом нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, известного юриста Ирину Ноздровскую. Тело Ирины обнаружили вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс. В полиции рассказали, что сразу после исчезновения правозащитницы было открыто производство по статье 115 ("умышленное убийство") с пометкой как без вести пропавшая. Вскоре по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан ее бывший жених Виталий Сергеев. Однако от дачи показаний он отказался.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась. Полусиротой остался 4-летний мальчик. Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. 27 декабря защита Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд в итоге постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

После обнаружения тела Ноздровской несколько сотен активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству юристки. В ходе митинга протестующие напали на главу Управления Национальной полиции Украины в Киевской области Дмитрия Ценова.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что в деле убийства Ноздровской существует очень много факторов, однако оно грозит стать "новой Врадиевкой".

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"Убийство Ирины Ноздровской, правозащитницы – это новая Врадеевка. Через два дня после продления ареста обвиняемому в убийстве её сестры, она пропадает. Нашли убитой. Она не дала выпустить по амнистии убийцу сестры. У него в семье – судья. И дело спускали на тормоза. Сегодня ночью на парня Ирины хотели повесить её убийство (но ночью отец дал брифинг и всё откатилось). В деле много других факторов. Во-первых, это новый и ещё надолго играющий скандал вокруг Авакова (потому там есть Кива с комментариями, но Полиция заявила "Кива не имеет никакого отношения к Полиции и следствию")", — написал Раимов в Facebook.

По его мнению, сама система инертна и двигается "только когда дают в ухо".

"Если дело не расследуют и не найдут реальных виновных, это дело станет новой Врадиевкой для Авакова. И уже сейчас могу сказать – против него включились. Неполноценное расследование, саботаж – сильный аргумент для отставки. Сейчас Министр ещё не отменил свой отпуск в Италии. А пора бы. Ужасная трагедия набирает политических цветов", — уточнил Раимов.

Публикация Дмитрия Раимова

Юрист Андрей Портнов также обратил внимание на отсутствие реакции по резонансному делу министр внутренних дел Арсена Авакова, который находится в Италии.

"Я так понимаю, что несмотря на связанные с убийством правозащитницы протесты в центре Киева, руководители правоохранительных органов не сдвинулись с места и продолжают кататься на лыжах, плавать в море и кушать устрицы с вином", — подчеркнул юрист.

Публикация Андрея Портнова

Политический эксперт Николай Спиридонов напомнил, что в Украине с раскрытием резонансных преступлений дела обстоят не лучшим образом.

"К сожалению, первая громкая новость 2018-го года оказалась со знаком минус — убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Это событие уже вызвало международный резонанс и акции протеста, хотя официальной информации об убитой очень мало. Даже её внятной биографии в СМИ пока нет. Очень надеюсь, что виновные будут установлены и наказаны. Хотя, как показывает практика, резонансные убийства в Украине не особо раскрывают…", — акцентировал Спиридонов.

Публикация Николая Спиридонова

Блоггер Евгений Чурсин выразил предположение, что убийство Ноздровской может быть не связано с трагедией в ее семье.

"Вернее связано, но не так прямо. Тем более что резонанс уже был не малый и без того и так тупо убивать после всего что случилось ее вряд ли стали те, кто причастен к гибели сестры. Версия 1. Это просто беспредел, возможно изнасилование, какими то неадекватами-отморозками, коих в следствии успешных реформ, военных действий и полного паралича монополии на насилие со стороны государства —бродит по нашим улицам великое множество, а уж потом убийство с целью скрыть следы преступления", — отметил Чурсин.

В этом контексте он напомнил дел Оксаны Макар во Врадиевке.

"Версия 2. Это убийство для дестабилизации политической обстановки в стране и элемент борьбы за власть.Та самая пресловутая "сакральная жертва".Прошу заметить что первым кипеш начал поднимать Мустафа Найем, человек который и на в разы больший беспредел смотрел сквозь пальцы.Кроме того, вспомните Майдан, кто первым призвал выходить и чем в итоге все закончилось.К нему подключились и другие депутаты. Вестники бури", — считает Чурсин.

По его мнению, что происходит и кому это выгодно, прояснится в ближайшую неделю.

Публикация Евгения Чурсина

"Впрочем, все выше написанное не отменяет некомпетентную работу реформированной правоохранителей и местечковый абсолютно дикий феодализм на местных уровнях. Ничего удивительного на общем фоне, конечно. Но все равно страшного о того, где и с кем рядом мы живём", — подытожил блоггер.

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов отметил, что общественность в связи с громким убийством настроена крайне негативно.

"Сегодня узнавали мнение радиослушателей. Народ очень злой, грозит линчем. При этом 2/3 аудитории не верит, что полиция найдёт убийцу Ирины Ноздровской. Может быть похлеще Врадиевки", — предположил Блинов.