Дочь Ноздровской сообщила жуткие подробности убийства матери

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Найденную в реке под Киевом правозащитницу Ирину Ноздровскую лишили жизни с особой жестокостью.

Об этом в "Обозревателю" рассказала дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

"Телесных повреждений как таких не было, не было синяков, ни удушья, ни изнасилования. Были только колото-резаные раны. Это такая ярость была, ненависть. Как человек может нанести себе столько ранений? Согласно экспертизе сначала была перерезана сонная артерия. Человек не может себе резать вены и наносить ранения после того, как перерезал сонную артерию. Не может ломать телефон и выбрасывать и т.д." — рассказала девушка.

По словам Анастасии, ее бабушка до сих пор не знает о страшной смерти своей дочери Ирины.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.