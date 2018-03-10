Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Член комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Яценко связал печальную статистику преступности в Украине с текущим положением дел в обществе и государстве.
Слова Петра Порошенко о том, что одним из шагов на пути к урегулированию кризиса на Донбассе станут выборы на оккупированных территориях, всколыхнули отечественный политикум. Депутаты уверены, что так или иначе ответственность все равно лежит на президенте.
В вопросе введения военного положения президенту виднее, это – его зона ответственности, чтобы он потом не мог сказать, что ему в решениях помешал парламент, заявил народный депутат-мажоритарщик Антон Яценко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.