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    Антон Яценко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Телефонный разговор Ирины Ноздровской с женой нардепа Антона Яценко. Видео
    Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой 
    01:46 05.01.2018
    13280Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Из обнародованной телефонной беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Антона Яценко исчезла определенная сумма денег, и его супруга пыталась с помощью Ирины Ноздровской понять, как это могло произойти.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Нардеп записал на тестя элитные квартиры в Киеве и дворец – СМИ
    16:13 27.06.2017
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    Согласно данным проведенного расследования, нардеп Яценко записал на своего тестя также целый ряд недвижимости общей стоимостью около 8 млн долларов.
    Рекорд кнопкодавства
    Абсолютный рекорд кнопкодавства нардепа от "Видродження" 
    12:26 06.04.2017
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    Народный депутат от фракции "Видродження" умудрился побить свой собственный рекорд по "кнопкодавству". Парламентарий ухитрился проголосовать 12 раз за 40 секунд.
    Рекорд по кнопкодавству: нардеп попался на голосовании за пятерых. Видео
    Рекорд "кнопкодавства" в ВР: нардеп попался на голосовании за пятерых 
    14:39 17.11.2016
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    Народный депутат Антон Яценко ("Возрождение") проголосовал за пятерых парламентариев во время голосования за законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Нардеп Яценко: Прослушка для НАБУ? А почему нет?
    15:46 03.11.2016
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    По мнению народного депутата Антона Яценко (член депутатской группы "Видродження"), в предоставлении НАБУ права свободного прослушивания граждан нет ничего предосудительного.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Яценко: Рост преступности в Украине — прямое следствие бардака в стране
    13:17 22.09.2016
    257Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Член комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Яценко связал печальную статистику преступности в Украине с текущим положением дел в обществе и государстве.
    Заседание Верховной Рады 12 апреля
    Перезагрузка власти. Эта конструкция долго не продержится - депутат
    16:19 13.04.2016
    341Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам народного депутата Антона Яценко, под куполом Верховной Рады создается еще более недееспособная коалиция, чем была до этого времени.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Распад коалиции. Разбитую чашку уже не склеишь - Яценко
    13:12 19.02.2016
    222Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По мнению народного депутата Антона Яценко, попытки членов парламентского большинства сохранить коалицию в Верховной Раде заранее обречены на провал.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Законы по либерализации визового режима не имеют права на жизнь - Яценко
    16:37 05.11.2015
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    По словам народного депутата Антона Яценко, многие предложенные законодательные инициативы не соответствуют Конституции Украины и мировой практике.
    Как выглядит Широкино после продолжительных боев
    Закон о выборах на Донбассе. Мнения депутатов ВР
    16:53 06.10.2015
    1317"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Слова Петра Порошенко о том, что одним из шагов на пути к урегулированию кризиса на Донбассе станут выборы на оккупированных территориях, всколыхнули отечественный политикум. Депутаты уверены, что так или иначе ответственность все равно лежит на президенте.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Ура-патриоты обрекают страну на разруху – Яценко
    13:23 06.10.2015
    627Избирательная кампания по местным выборам
    По мнению народного депутата от группы "Воля народа" Антона Яценко, достигнутые на встрече "нормандской" четверки договоренности являются единственным выходом из кризисной ситуации на Донбассе.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Закон о местных выборах: раздавай и властвуй
    18:14 15.07.2015
    680Местные выборы 2015
    Украинская власть продолжает укреплять свои позиции: принятый в спешке закон о местных выборах позволит политикам "новой волны" рассчитывать на еще более существенное расширение полномочий на местах.
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    Закон о выборах принимался "с колес" - депутат
    12:39 15.07.2015
    157Местные выборы 2015
    По мнению народного депутата Антона Яценко, принятый во вторник закон о выборах в местные советы требует серьезного дополнительного изучения, "многие парламентарии даже не вникали в суть документа".
    Народный депутат Украины Антон Яценко
    В Украине де-факто объявлен дефолт - Яценко
    13:15 20.05.2015
    7412Украина - шаг до дефолта
    Кроме испорченного имиджа страны в глазах партнеров, закон о введении моратория на выплату внешних долгов существенно усиливает коррупционные риски.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Яценюка нужно увольнять и без решения ВСК - депутат
    12:14 08.04.2015
    1600Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Обвинения в адрес Кабинета министров со стороны экс-главы Госфининспеции, по мнению нардепа Антона Яценко, далеко не единственная причина для отставки правительства.
    Заседание Верховной Рады
    Яценко: госбюджет предусматривает значительные средства на органы власти
    19:16 02.03.2015
    326МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    По мнению народного депутата из группы "Экономическое развитие" Антона Яценко, одной из наиболее резонансных норм новой редакции бюджета считаю сокращение на 15% пенсий работающим пенсионерам.
    Петр Порошенко на переговорах нормандской четверки в Минске
    Итоги переговоров в Минске. Опрос народных депутатов Украины
    13:34 12.02.2015
    1957Минск. Встреча в "нормандском формате"
    РИА Новости Украина провела опрос народных депутатов Украины и собрала их мнения об итогах переговоров в Минске.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Президенту виднее, нужно ли вводить военное положение - Яценко
    16:11 26.01.2015
    331Будет ли мир на Донбассе?
    В вопросе введения военного положения президенту виднее, это – его зона ответственности, чтобы он потом не мог сказать, что ему в решениях помешал парламент, заявил народный депутат-мажоритарщик Антон Яценко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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