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Слова Петра Порошенко о том, что одним из шагов на пути к урегулированию кризиса на Донбассе станут выборы на оккупированных территориях, всколыхнули отечественный политикум. Депутаты уверены, что так или иначе ответственность все равно лежит на президенте.