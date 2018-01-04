Политизация убийства Ноздровской плохо закончится – Якубин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Возле областного управления Нацполиции во вторник, 2 января, проходил митинг с требованием расследовать смерть юристки Ирины Ноздровской. У здания полиции собралось около 200 человек, протестующие держали плакаты с различными лозунгами и с фотографиями правозащитницы, также скандировали "Позор", "Отставка" и прочее.

Впоследствии к людям вышел руководитель областной полиции Дмитрий Ценов. Он предложил создать инициативную группу из участников акции и пригласил их пройти к главку для координации действий. Также в полиции сообщили, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, отработано 20 камер, которые были на пути Ирины Ноздровской от работы до дома, сформирована группа, которая проводит следственные действия. Остальные являются тайной следствия.

Протесты под Нацполицией проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, на що була спрямована сьогоднішня акція?

– Я думаю, що насправді це певним чином акція пов’язана з тим, що є в суспільстві певна втома від того, що не зважаючи на гучні заяви про реформу правоохоронної системи, ми бачимо, що в реальності у нас правоохоронна система насправді не працює. Тому що ситуація з цією правозахисницею, до цього ситуація з іншими юристами, журналістами нам показує, що у нас люди насправді беззахисні перед іншими групами щодо свого життя, щодо свого майна. Я думаю, що це, скоріше, акція, яка викликана в цілому суспільним розчаруванням в роботі правоохоронної системи. Те, що вона політизується, власне кажучи, пов’язано з тим, що у нас, на жаль, на рівні правоохоронної системи, на рівні політики немає якоїсь реакції на гучні речі, які відбуваються, які правоохоронні органи або не розслідують, або розслідують не таким чином, як це має бути. Власне кажучи, така недовіра до роботи правоохоронної системи, розуміння, що правоохоронна система не працює в контексті справедливості, якраз викликає подібні речі. Плюс у нас ці вимоги, які ми чули під Київським обласним відділенням Нацполіції, ми до цього чули подібні вимоги до Авакова, взагалі, до представників правоохоронної системи якогось звіту про свою роботу, але, на жаль, в кінці минулого року ми бачили, що такі речі провалювались, тобто такі речі не відбувались і на цьому тлі ситуація з правозахисницею просто виступає як ще один прояв відсутньої правоохоронної системи в країні.

Є можливість, що ми побачимо, що ситуацію буде хтось використовувати?

– Власне кажучи, деякою мірою так вже відбувається. Ми бачимо, що політики почали цю ситуацію використовувати. З’явились метафори, пов’язані з новою Врадіївкою. Це не просто так, звісно. Це показник того, що є спроба цю ситуацію використати, в тому числі, сторону Авакова. Але, з іншого боку, тут Аваков деякою мірою сам створив таке підґрунтя, тому що якби до цього він відзвітував, в тому числі, перед ВР, до речі, була зареєстрована така пропозиція, наприклад, «Опоблок» реєстрував пропозицію, щоб Аваков прийшов в ВР і звітував в кінці року. Він це не зробив і тепер на фоні такої відсутності відповідальності з’являється спроба політизувати цю ситуацію, щоб перевести її, в першу чергу на міністра внутрішніх справ, який, як ми зараз розуміємо, знаходиться поза межами країни і він насправді не сильно цю ситуацію коментує.

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А зрештою ми бачимо, що відсутність коментарів, відсутність належної реакції з боку правоохоронних органів викликає подальшу спекуляцію, розкрутку цієї теми. Я насправді не виключаю, що частково, можливо, тут буде спроба перевести повністю все на Авакова з боку, наприклад, спікерів Банкової з тією метою, щоб відвести увагу він Генпрокуратури. Тому що якщо говорити в цілому і якщо рухатись в межах цієї справи, то тут може бути певна відповідальність з боку ГПУ. Тому що якщо підтвердиться інформація, що, можливо, її вбивство було пов’язане з тим, що минулий злочин вона все ж таки довела, в тому числі через суд змогла добитись, і плюс, що вона безпосередньо жалілась в правоохоронні органи, що, можливо, їй погрожують і т.д., а правоохоронні органи не зробили відповідних висновків. Це в подальшому насправді може вдарити не лише по Авакову, але і по генпрокурору, тому бачимо таку спробу відмежувати ГПУ з боку спікерів Банкової. Вони можуть сказати, що ГПУ тут ні до чого, звертайтесь до Нацполіції, звертайтесь до МВС.

На вашу думку, політичні втручання навколо цієї справи не завадять меті – розкрити злочин?

– Думаю, що це може бути, тому що у нас політизація дуже часто не веде до відповідальності і політизація дуже часто не пов’язана зі спробою встановити справедливість. Я не виключаю, що в цій справі може бути схожа ситуація, що за її політизацією зрештою ніхто вже не буде вирішувати, хто винен. Наскільки я розумію, ті, хто прийшов під будівлю Нацполіції, вважають, що вони вже знають правду або це, принаймні, так виглядає. Хоча це насправді мала бути все ж таки спроба почекати якогось компетентного розслідування. З іншого боку те, що представники правоохоронної системи у нас дуже часто не дають в потрібний час звітів і ведуть себе достатньо часто безвідповідально, породжує таку реакцію. Я б навіть сказав, що деякою мірою, враховуючи, що Аваков знаходиться в Італії, тобто в ситуації, коли частина правоохоронної системи починає сприйматись як, скоріше, не правоохоронна система, а як система, яка, навпаки, скоріше, порушує ключові права людини.

Той результат, який ми наприкінці акції спостерігали стосовно пропозиції створити ініціативну групу з учасників акції, як ви оцінюєте цей крок?

– Я думаю, це спроба подальшої політизації. Тому що очевидно, що така ініціативна група буде намагатись не просто комуні кувати з правоохоронними органами, з Нацполіцією, скоріше, буде робити ультимативні заяви. Ми вже чуємо такі речі щодо того, що треба відставка районного керівництва поліції і т.д. Але поки що ми бачимо, що це спроба, скоріше, звернути все в локальний рівень, хоча, очевидно, що тут і не лише проблема локального рівня в контексті роботи правоохоронних органів. Тобто, з одного боку, це цивілізована практика – створити таку групу, але, з іншого боку, практика подібних речей в минулому показує, що, на жаль, як правило, такі громадські групи мають незначний вплив на те, щоб такі справи були успішно розслідувані і щоб ми побачили не просто призначених людей винними на найнижчому рівні, але і реально розслідування.

Британський фінансист, інвестор Вільям Браудер пригрозив Україні санкціями, якщо вбивство Ноздровської не буде належним чином розслідуване. Їх варто сприймати на високому рівні, чи це приватна думка?

– Я думаю, що ні, насправді ці заяви треба сприймати достатньо серйозно, тому що ми бачимо, що останнім часом, в принципі, Захід до діючого політичного класу в Україні змінюватиме свою позицію. І я не виключаю, що ця справа може стати останньою справою, тому що була до цього низка справ, які не були розслідувані, і я не виключаю, що захід може поставити, наприклад, перед тим же міністром внутрішніх справ декілька питань, на які він не зможе відповісти і в подальшому поставити питання змінити свою позицію по відношенню до українського політичного класу. Я не виключаю, що ця заява не просто так прозвучала.

Той факт, що ми вже бачимо, що в цій ситуації також беруть участь частина наших депутатів. Щоб цю справу не відкласти в довгий ящик є зацікавленість західних країн. Вони хочуть певного розслідування і певного прогресу, тим паче, що західні країни свого часу дали достатньо багато коштів в контексті реформування Нацполіції, щоб вона не просто змінила фасад. Наразі ми поки що бачимо, що це є зміна фасаду і, я так розумію, що частина західних країн, хто надавав гранти, ставлять питання, куди поділись ці кошти, чому Нацполіція, правоохоронні органи неефективно реагують на цю справу і на низку інших справ, які були до цього.

Ранее сообщалось, что митингующие напали на главу Нацполиции Киевской области.

К слову, юридические и политические последствия дела Ноздровской проанализировали адвокат Виктор Чевгуз и политический эксперт Юрий Лесничий.