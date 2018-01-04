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    Общество

    Аброськин показал, что делает Нацполиция для поиска убийцы Ноздровской

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (47)

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    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин проинформировал, что создана усиленная следственно-оперативная группа по расследованию убийства правозащитницы.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Facebook Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полиция делает все возможное для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Убийство Ноздровской и слова политиков. Чорновил о событиях нового года

    По его словам, создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамент уголовного розыска Нацполиции и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

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    "В таком режиме вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции будет работать до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший это преступление", – заявил Аброськин на странице в Facebook Национальной полиции Украины. 

    Facebook Национальной полиции Украины
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV
    Крик души Ноздровской в прокуратуре Киевской области: вы хуже Януковича!

    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской. 

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