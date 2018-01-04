Убийство Ноздровской. Власть быстро найдет "козлов отпущения" - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

Тем не менее, из числа представителей официальной власти на произошедшее отреагировал только глава МИД Павел Климкин. Между тем, глава МВД Арсен Аваков, по слухам, решил не прерывать свой отпуск в Италии.

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О том, почему официальная власть предпочитает отмалчиваться говорит политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, происходящее демонстрирует полный крах правохранительной системы в Украине.

"Арсен Аваков продолжает находится в отпуске. Очевидно, что в Италии очень хорошее вино, вкусные сыры и красивые виды. Там нет таких прозаических вещей как убийство правозащитников. Хотя, доля вины за то, что людям в Украине стало страшно выходить на улицы лежит и на главе МВД. Для подобных кризисных ситуаций у Авакова имеются "шкиряки", "кивы" и прочие говорящие головы. Если раньше министр мог написать что-то в своем Facebook, то сейчас он даже до этого не сходит. Ведь отдых важнее и никто его портить не собирается. Очевидно, что помощники главы МВД не рекомендуют шефу "светиться" на фоне историй, которые в негативном свете показывают ведомство", — говорит эксперт.

Война-войной…

Не удивляет Золотарева и отсутствие реакции президента Петра Порошенко.

"Это именно та ситуация, когда война-войной, а отдых — по расписанию. Понесет ли кто-то за это ответственность? Вряд ли. Скорее всего, просто найдут козлов отпущения, как это было с Княжичами. Но даже им в последствии выпишут индульгенцию. К сожалению, правоохранительная система заточена на обеспечение безопасности режима, а не отдельных граждан. Другой вопрос — стоит ли украинцам своими налогами поддерживать систему, которая не выполняет своих функций…", — размышляет политолог.

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