Киевсовету предложили переименовать улицу в честь убитой Ноздровской

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КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Петиция о переименовании одной из столичных улиц в честь убитого юриста Ирины Ноздровской появилась в среду на сайте Киевского городского совета. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Позорное ужасное убийство Ирины Ноздровськой — юриста, правозащитницы, общественного деятеля потрясло всю страну. Сотни киевлян вышли 02.01.2018 года на акцию у дома полиции Киевской области с требованием найти убийц Ирины… Наше "да" названию улицы именем Ирины Ноздровской станет мощным общественным сигналом всем провластным структурам: "Хватит беспредела! Пора преображать страну!", — говорится в петиции.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней. В данный момент она собрала всего две подписи.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.