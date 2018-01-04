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    Дочь Ноздровской назвала новых подозреваемых в убийстве матери

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (44)

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    Дочь убитой юристки считает, что бывшего мужа сестры ее матери Максима Сапатинского и его окружение также стоит проверить на возможную причастность к убийству.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Дочь погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия считает, что бывшего мужа сестры ее матери Максима Сапатинского и его окружение также стоит проверить на возможную причастность к убийству.

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    "Версия о Сапатинском мне тоже кажется подозрительной. Его интересы в суде представляла Наталья Солоп. Мама рассказывала, что общалась с братом ее мужа. Он сообщил, что Солоп выбросила его брата с 8-го этажа, чтобы получить квартиру. Этот человек просто неадекватный. Она также угрожала маме, у нее тоже есть такие друзья, что могли пойти на это", — рассказала девушка в эфире ОбозTV.

    Также она рассказала историю вокруг племянника, за которого "воевала" в судах Ирина: "Был случай, когда она и друзья Сапатинских ворвались к нам в дом, когда у нас был Матвей. Он был на лечении, все было законно. Отец десять дней "ни ответа, ни привета", ни звонил, ни писал, ни интересовался ребенком, а потом ворвались в дом и при —10 градусах мороза забрали ребенка в одной маечке", — рассказала она.

    Сейчас на Сапатинского открыто уголовное производство за невыполнение решения суда, которым родственники его погибшей жены (сестры Ирины Ноздровской) имели право видеться с мальчиком.

    "11 января должно быть заседание суда, и мне кажется, что они тоже могут быть в этом замешаны", — добавила дочь погибшей.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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