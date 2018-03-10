Заура Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва. По данным полиции, он, в частности, устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
Глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган сообщил, что Момота, согласно постановлению суда, должны освободить в течение одного дня с момента получения документа с отметкой банка, подтверждающего внесение средств на счет.
Политические силы, контролирующие парламент, не заинтересованы в борьбе с коррупцией, считает эксперт по коррупционным делам Александра Устинова, а Юрист Сергей Ярошенко прокомментировал дело мэра Вышгорода Алексея Момота.
В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Печерский районный суд может в субботу избрать меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, задержанного на взятке в размере 200 тыся евро. Заседание началось со скандала в зале и митинга под зданием суда.
Накануне вечером соцсети взволновано зашумели: мэра Вышгорода Алексея Момота задержали на взятке в 1 миллион евро! Со временем в СМИ сумма взятки заметно поубавилась, а вот число комментариев только возросло. Как отреагировали на эту новость в Украине?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Заура Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва. По данным полиции, он, в частности, устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
По данным пресс-службы СБУ, мэр "требовал один миллион евро от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора на аренду земельного участка и устранения препятствий при застройке микрорайона".
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Печерский районный суд может в субботу избрать меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, задержанного на взятке в размере 200 тыся евро. Заседание началось со скандала в зале и митинга под зданием суда.