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    Вышгород

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    462
    Заура Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва. По данным полиции, он, в частности, устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
    Эксперты на месте, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Видео
    Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина 
    04:15 05.01.2018
    3695Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам первого заседания координационного совета определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия резонансного преступления.
    Заседание специального координационного штаба по расследованию убийства Ирины Ноздровской
    Штаб по расследованию убийства Ноздровской определил план действий
    02:53 05.01.2018
    227Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, стали свидетелями резонансного преступления или владеют информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    Дочь правозащитницы Ноздровской допрашивают в полиции Вышгорода - СМИ
    00:55 05.01.2018
    1051Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Детали допроса 18-летней дочери Ирины Ноздровской Анастасии не сообщаются. В настоящее время в Вышгороде проходит заседание специального координационного штаба по резонансному делу.
    На месте обысков
    Зама мэра Вышгорода подозревают в сбыте наркотиков
    14:22 27.10.2017
    315
    В СБУ сообщили, что при обысках в квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.
    Отдыхающим на Киевском море пригрозили гранатометом в ответ на замечание
    Отдыхающим на Киевском море пригрозили гранатометом в ответ на замечание
    16:08 22.06.2017
    986Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    На просьбу отдыхающих убрать неправильно пришвартованную лодку пьяные мужчины отреагировали угрозами - один из них достал гранатомет и начал бросаться на людей.
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире
    06:35 05.06.2017
    1199
    По информации СМИ, взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома, стекла и окна вылетели. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.
    Перекрытие дороги
    В Киеве вечером закроют движение транспорта на Вышгород
    10:12 29.04.2017
    155
    Движение транспорта будет закрыто на участке от транспортной развязки ул. Степана Бандеры / ул. Богатырская до ул. Добрынинской (трамвайный путепровод).
    Назар Холодницкий
    Холодницкий: расследование по делу Момота проведено неуполномоченными лицами
    21:58 09.06.2016
    185Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам Холодницкого, "есть достаточно веские основания полагать, что подозрение и досудебное расследование были проведены неуполномоченными органами, это фактически очень угрожающая ситуация".
    Суд над мэром Вышгорода в Киеве
    Суд отменил арест мэра Вышгорода Момота, задержанного за взятку
    16:08 09.06.2016
    1012Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председательствующий в коллегии судей на оглашении уточнил, что решение Апелляционного суда Киева по городскому главе Вышгорода Алексею Момоту обжалованию не подлежит.
    Суд над мэром Вышгорода Алексеем Момотом
    Мэра Вышгорода Момота, задержанного за взятку, отстранили от должности
    22:02 27.04.2016
    156
    Согласно решению суда, Алексея Момота отстранили от исполнения обязанностей до 15 июня. Кроме того, суд постановил изъять у него удостоверение городского головы.
    Суд над мэром Вышгорода в Киеве
    За мэра Вышгорода внесен залог - глава райгосадминистрации
    19:19 18.04.2016
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    Глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган сообщил, что Момота, согласно постановлению суда, должны освободить в течение одного дня с момента получения документа с отметкой банка, подтверждающего внесение средств на счет.
    Взятка. Архивное фото
    Правящие партии устраивает коррупция – эксперт
    14:14 18.04.2016
    273
    Политические силы, контролирующие парламент, не заинтересованы в борьбе с коррупцией, считает эксперт по коррупционным делам Александра Устинова, а Юрист Сергей Ярошенко прокомментировал дело мэра Вышгорода Алексея Момота.
    Оглашение решения суда мэру Вышгорода
    Оглашение решения суда мэру Вышгорода 
    19:21 17.04.2016
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    В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
    Мэр Вышгорода Алексей Момот
    Суд арестовал мэра Вышгорода на два месяца
    12:46 17.04.2016
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    Суд разрешил внести залог в размере 5 млн грн, однако сам Алексей Момот сообщил, что у него такой суммы. В связи с этим защита мэра намерена уже завтра, 18 апреля, подать апелляцию на решение суда.
    Алексей Момот
    Суд продолжит избирать меру пресечения мэру Вышгорода
    08:56 17.04.2016
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    В воскресенье, 17 апреля, Печерский суд Киева, который вчера так и не избрал меру пресечения для задержанного за взятку мэра Вышгорода, продолжит выбирать ее сегодня.
    Задержанный за взятку в 1 миллион евро мэр Вышгорода Анатолий Момот.
    В воскресенье суд продолжит избирать меру пресечения мэру Вышгорода
    01:20 17.04.2016
    56Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По информации СМИ, меру пресечения мэру Вшыгорода Алексею Момоту продолжат избирать в воскресенье, 17 апреля, в 10.00. В обед воскресенья заканчивается срок его задержания.
    Задержанный мэр Вышгорода дает интервью журналистам
    Интервью с задержанным мэром Вышгорода 
    16:36 16.04.2016
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    Печерский районный суд Киева в субботу, возможно, изберет меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, которого задержали 14 апреля на взятке в размере 200 тыс. евро.
    Суд над мэром Вышгорода начался со скандала в зале и митинга. Видео
    Суд над мэром Вышгорода начался со скандала в зале и митинга 
    13:59 16.04.2016
    1585
    Печерский районный суд может в субботу избрать меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, задержанного на взятке в размере 200 тыся евро. Заседание началось со скандала в зале и митинга под зданием суда.
    Задержанный за взятку в 1 миллион евро мэр Вышгорода Анатолий Момот.
    Соцсети вступились за мэра Вышгорода Момота
    15:11 15.04.2016
    2670Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Накануне вечером соцсети взволновано зашумели: мэра Вышгорода Алексея Момота задержали на взятке в 1 миллион евро! Со временем в СМИ сумма взятки заметно поубавилась, а вот число комментариев только возросло. Как отреагировали на эту новость в Украине?
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    462
    Заура Домбаева задержали в Вышгороде, его депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев – Москва. По данным полиции, он, в частности, устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
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