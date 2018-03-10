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    взятки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке
    18:41 23.02.2018
    162Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
    Криптовалюта биткойн
    Чиновники предпочитают биткоины
    08:55 29.01.2018
    740Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Если во времена Гоголя чиновники предпочитали брать взятки борзыми щенками, то в современной Украине слуги народа предпочитают получать благодарность в криптовалютах. Такой вид взятки трудно проследить правоохранителям и легче скрыть в налоговой декларации.
    Взятка. Архивное фото
    Провокация взяткой: последствия юридического казуса
    15:36 12.01.2018
    310
    Около ста процентов украинцев не довольны тем, как компетентные органы ловят мздоимцев. Чтобы ускорить процесс, половина из них выступают за легализацию провокации взятки. Юристы к этой инициативе относятся с осторожностью.
    Сотрудники СБУ задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки
    В Харькове задержаны на взятке в $20 тыс сотрудники ГФС
    13:07 05.01.2018
    144
    Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
    Директор коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаил Галайко в суде
    Суд арестовал пойманного на даче взятки директора аэропорта Николаева
    02:54 31.12.2017
    56
    Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
    Конверт с долларами. Архивное фото
    В вузах процветает взяточничество и плагиат - замминистра образования
    10:52 01.11.2017
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    Для борьбы с коррупцией в вузах создаются такие условия, что давать взятки преподавателю за "липовые" оценки будет невозможно. Об этом заявил первый замминистра образования Владимир Ковтунец.
    Наручники. Архивное фото
    В Одесской области на взятке попались сотрудник прокуратуры и депутат
    05:13 09.10.2017
    134
    По информации источников, заместитель прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.
    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни
    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни
    01:52 08.10.2017
    216
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.
    Взятка. Архивное фото
    Из Кропивницкого: короткая дорога от коррупции до идиотизма
    13:53 21.09.2017
    577
    Как выяснили представители Transparency International, 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией. При этом сообщений о коррупции больше, чем в стране чиновников, пишет Ефим Мармер.
    На взятке попался начальник полиции охраны Будник
    На взятке попался начальник полиции охраны Будник - Генпрокуратура
    22:48 22.08.2017
    1352
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, правоохранители задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника при получении взятки в размере 96 тысяч гривен.
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции международного аэропорта Харьков
    СБУ: полиция аэропорта Харькова постоянна брала взятки с иностранных туристов
    13:06 18.08.2017
    4283
    По информации СБУ, сотрудники отделения полиции систематически требовали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину.
    В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку
    В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку
    16:17 17.08.2017
    455Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование нескольких притонов, злоумышленница обратилась к начальнику отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
    СБУ взяла налоговика на взятке в 100 тыс грн. Видео
    Во Львовской области налоговик попался на взятке в 100 тыс грн 
    14:06 16.08.2017
    126
    Старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью ГФС.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    В Ровенской области задержан полицейский, который в День Нацполиции взял взятку
    21:52 04.08.2017
    114
    Старший лейтенант полиции Ровенской области получил 300 долларов США от гражданина за непринятие мер по разоблачению деятельности последнего, связанной с незаконным приобретением камней янтаря.
    Анатолий Матиос
    Матиос: суд оправдал осужденного за крупную взятку генерала Госпогранслужбы
    22:46 03.08.2017
    743
    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, обвинение убеждено в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет.
    Укрзализныця
    Дела железнодорожные. Миллионные взятки, тысячные откаты
    10:52 10.07.2017
    594
    Аппетиты украинских чиновников не перестают удивлять. Сотрудники ОАО "Укрзализныця" пошли на рекорд месяца, потребовав 150 тысяч долларов наличными.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Охранник нардепа от БПП Розенблата попался на крупной взятке
    22:13 19.06.2017
    397Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По информации СМИ, сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки, при нем были 200 тысяч долларов.
    Чиновница Фонда гарантирования вкладов, задержанная на месте преступления
    ГПУ: чиновницу Фонда гарантирования вкладов арестовали с залогом в 130 млн грн
    22:49 09.06.2017
    207
    По информации ГПУ, Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    16:44 07.06.2017
    274
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, деньги представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
    В Умани декана университета взяли на взятке
    В Умани декана университета взяли на взятке
    22:30 29.05.2017
    212Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации прокуратуры Черкасской области, декан задержан с поличным, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тысяч гривен, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке
    18:41 23.02.2018
    162
    По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
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