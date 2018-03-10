По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
Если во времена Гоголя чиновники предпочитали брать взятки борзыми щенками, то в современной Украине слуги народа предпочитают получать благодарность в криптовалютах. Такой вид взятки трудно проследить правоохранителям и легче скрыть в налоговой декларации.
Около ста процентов украинцев не довольны тем, как компетентные органы ловят мздоимцев. Чтобы ускорить процесс, половина из них выступают за легализацию провокации взятки. Юристы к этой инициативе относятся с осторожностью.
Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
По информации полиции, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование нескольких притонов, злоумышленница обратилась к начальнику отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью ГФС.
По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, обвинение убеждено в принадлежности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет.
По информации ГПУ, Печерским районным судом г. Киева одной из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, деньги представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
По информации прокуратуры Черкасской области, декан задержан с поличным, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тысяч гривен, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.