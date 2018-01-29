Чиновники предпочитают биткоины

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Иголка в стоге сена

Пока чиновники придумывают, какие еще доходы народа нужно декларировать и облагать налогами, себя они предпочитают всячески защищать от пристального влияния общественности и правоохранительных органов. Настоящей палочкой-выручалочкой для многих слуг народа стали криптовалюты. Украина до сих пор не определилась, как относиться к этому инструменту. Официально их оборот не запрещен, однако НБУ не считает их средством платежа, да и вообще материальной ценностью. Криптовалюты удобны тем, что их цена постоянно колеблется то вверх, то вниз, поэтому проследить точную сумму покупки очень сложно.

Таким образом, чиновники могут написать в декларации, что владеют любым количеством криптовалюты, но никто проверить не сможет, поскольку сложно определить сколько стоил этот виртуальный инструмент ранее и сколько он стоит сейчас.

"И если я, как чиновник, запишу, что у меня есть криптовалюта, то когда будут сравнивать мою зарплату и спросят- "а за счет чего я ее купил?", то я смогу сказать, что я купил ее давно, потом продал, потом опять купил и так далее. Этого нельзя проконтролировать и чиновники, похоже, этим пользуются", - заявил СМИ директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Поскольку криптовалюты не являются материальной ценностью, то теоретически ее можно не декларировать, поскольку выявить ее наличие очень сложно. А вот забрать эти ценности в казну государства технологически невозможно, чем уже давно пользуются вымогатели, требуя перечислять средства на свои счета к биткоинах.

По данным онлайн-сервиса OpenDataBot, о наличии виртуальных денег отчиталось 57 чиновников и депутатов. Чаще всего слуги народа декларируют биткоин — самую популярную криптовалюту в мире. За последние два года они задекларировали 21 128 биткоинов на сумму 6,5 млрд грн, что сопоставимо с расходами госбюджета в 2018 году на медицину (5,9 млрд грн) или образование (6,7 млрд грн).

Больше всего криптовалютчиков среди депутатов Одесского облсовета, на втором месте — Верховная Рада.

"Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериальных активов или их цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне", — отмечает руководитель Opendatabot.

В 2017 году слуги народа потратили 195,4 млн гривен на покупку криптовалюты. Самым крупным владельцем оказался депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин. 1 августа он стал владельцем 7711 единиц биткоин кэша, которые на момент приобретения стоили почти 58 млн гривен. На втором месте — нардеп Александр Урбанский — 5328 единиц биткоин кэша на более 40 млн гривен. Третьим по величине биткоин-капиталом владеет лидер "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов, который купил крипты на 33 млн гривен. Не отстают от чиновников и руководители государственных учебных заведений. У замдиректора гуманитарно-педагогического колледжа Мукачевского госуниверситета Василия Тягура в собственности 5400 единиц криптовалюты, которую он купил в марте 2016 года за 153 тыс. грн. Сегодня они стоят почти 4 млн грн. А вот директор Изюмского медицинского колледжа Виктор Кучеренко указал не количество, а стоимость своих ванкоинов- 17 120 евро (607 тыс. грн). По нынешнему курсу это 825 ванкоинов. Сколько они стоит сейчас непонятно.

На очереди криптогривна?

Таким образом, коррупционеры легко манипулируют цифрами и фактами о своем реальном имуществе. Пока полиция и СБУ проводят рейды по рядовым «майнерам», выбивая из них взятки за закрытие дел (хотя майнинг не является незаконным видом деятельности), депутаты и чиновники отмывают свои мутные заработки с помощью биткоинов и эфиров.

По данным Citigroup, размер рынка биткоина в Украине составляет $2,5 млрд. "В целом, страны с высоким уровнем теневой экономики более подвержены транзакциям в криптовалюте", — сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Пока развитые страны пытаются систематизировать оборот криптовалют, в коррупционных странах "крипта" является идеальным средством платежа от незаконного видов доходов (торговля оружием, наркотиками, проституция, игорный бизнес). В некоторых странах-аутсайдерах "национальные" криптовалюты уже пытаются заменить обесценившуюся местную денежную единицу.

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Так, президент Венесуэлы Мадуро распорядился о выпуске первых 100 миллионов Petro, национальной криптовалюты, обеспеченной нефтью, поскольку национальная валюта — боливар полностью обесценилась. Зимбабве, где местная валюта обесценилась до нуля, испытывает настоящий бум популярности криптовалют.

Поскольку украинские власти начали рассматривать вариант внедрения электронной "криптогривны", то будущее нашей национальной валюты вызывает серьезные опасения.