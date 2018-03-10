наверх
10.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Шепелев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Шепелев
    Адвокаты Шепелева обжалуют решение об аресте
    09:28 10.02.2018
    230
    Адвокат экс-нардепа сообщил, что защита считает решение суда об аресте Александра Шепелева абсолютно незаконным, необоснованным.
    Избитый Александр Шепелев
    Синяки не свежие. В СБУ прокомментировали побои Шепелева
    19:29 09.02.2018
    776Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Как убеждает спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, "при вчерашнем задержании гражданина Александра Шепелева нами не применялась сила".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Дело Шепелева. Под Юрием Луценко серьезно закачалось кресло
    18:12 28.04.2017
    4463Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    В ГПУ намечается грандиозный "шухер". НАБУ приняло к рассмотрению заявление о получении Юрием Луценко, ныне генпрокурором, 150 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного дела в отношении экс-нардепа Александра Шепелева.
    Анатолий Матиос
    Матиос: возбуждено дело против экс-депутата Шепелева за госизмену
    17:47 10.08.2016
    335Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Военный прокурор Матиос сообщил, что "на основании полученных процессуальным путем документов и доказательств Главной военной прокуратурой относительно Шепелева зарегистрировано уголовное производство по статье "государственная измена".
    Экс-депутат ВР Александр Шепелев
    ГПУ: арестованный в РФ экс-нардеп дал показания против Тимошенко
    18:10 08.08.2016
    4226
    Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что неофициально циркулирует информация о том, что Шепелев пошел на сделку с российским следствием, дав показания на ряд украинских политиков.
    Экс-депутат ВР Александр Шепелев
    Экс-депутат Рады Шепелев вышел на свободу в РФ - Старенький
    13:57 08.08.2016
    328Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Как сообщил бывший глава пенитенциарной службы, Шепелев освобожден из российского СИЗО из-за бездействия Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Украины.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ направила запрос в Россию об экстрадиции Шепелева
    10:33 06.04.2015
    625Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Генеральная прокуратура обратилась в генеральную прокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего депутата Верховной Рады Украины, обвиняемого в хищениях госсредств и заказных убийствах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Избитый Александр Шепелев
    Синяки не свежие. В СБУ прокомментировали побои Шепелева
    19:29 09.02.2018
    776
    Как убеждает спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, "при вчерашнем задержании гражданина Александра Шепелева нами не применялась сила".
    Александр Шепелев
    Адвокаты Шепелева обжалуют решение об аресте
    09:28 10.02.2018
    230
    Адвокат экс-нардепа сообщил, что защита считает решение суда об аресте Александра Шепелева абсолютно незаконным, необоснованным.
    Все теги