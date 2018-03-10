В ГПУ намечается грандиозный "шухер". НАБУ приняло к рассмотрению заявление о получении Юрием Луценко, ныне генпрокурором, 150 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного дела в отношении экс-нардепа Александра Шепелева.
Военный прокурор Матиос сообщил, что "на основании полученных процессуальным путем документов и доказательств Главной военной прокуратурой относительно Шепелева зарегистрировано уголовное производство по статье "государственная измена".
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что неофициально циркулирует информация о том, что Шепелев пошел на сделку с российским следствием, дав показания на ряд украинских политиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".