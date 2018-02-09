Синяки не свежие. В СБУ прокомментировали побои Шепелева

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Для определения давности и степени тяжести телесных повреждений, полученных бывшим народным депутатом Александром Шепелевым, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская и добавила, что "при вчерашнем задержании гражданина Александра Шепелева нами не применялась сила".

"От себя лично могу посоветовать людям, которые не могут подождать завершения экспертизы, обратиться к специалистам, которые, по моему убеждению, даже по фото скажут, что синяки явно не вчерашние", – написала она.

По информации Гитлянской, после заявления Шепелева военная прокуратура открыла уголовное производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Расследование поручили СБУ.

Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.