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    Политика

    СБУ прокомментировала появление гематом у экс-депутата Шепелева

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    Прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Александра Шепелева.
    Избитый Александр Шепелев
    Украинская правда

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Алена Гитлянская заявила, что правоохранители действовали исключительно в рамках законодательства во время задержания экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Об этом спикер ведомства сказала в комментарии LIGA.net.

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    В пятницу Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили".

    "Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают (его)", — сказала Гитлянская.

    При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".

    Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева.

    "Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области", — сказал он.

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    Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

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