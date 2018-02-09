СБУ прокомментировала появление гематом у экс-депутата Шепелева

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Алена Гитлянская заявила, что правоохранители действовали исключительно в рамках законодательства во время задержания экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Об этом спикер ведомства сказала в комментарии LIGA.net.

В пятницу Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили".

"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают (его)", — сказала Гитлянская.

При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".

Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева.

"Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области", — сказал он.

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Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.