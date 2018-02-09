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    Беглый депутат Шепелев сильно избит при задержании под Киевом - СМИ

    (обновлено: )125914
    Силовики избили бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, который длительное время скрывался в Венгрии, а потом в России. Шепелев задержан под Киевом.
    Экс-нардеп Александр Шепелев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ,9 фев — РИА Новости Украина. Неподалеку от Киева задержан бывший народный депутат Александр Шепелев, при его задержании правоохранители применили силу.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    Фото со страницы ГПУ в Facebook
    Дело Шепелева. Под Юрием Луценко серьезно закачалось кресло

    "Фото его вам не покажут в ближайшее время, потому что его избили во время задержания. Его несколько дней держали на подвале. Побуждая, так сказать, к сотрудничеству со следствием", — цитирует Страна.ua слова источника в силовых органах.

    Бывший депутат Шепелев длительное время скрывался за границей из-за расследования в отношении него нескольких уголовных дел. Последнее из них было возбуждено по статье "государственная измена".

    Шепелев скрывался в Венгрии, однако позднее был экстрадирован в Украину. Во время пребывания под стражей в Украине он сбежал и пытался скрыться в России, однако его и там задержали.

    В августе 2016 года стало известно, что Шепелев вышел на свободу в России.

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