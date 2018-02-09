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    Избитого Шепелева доставили в суд

    (обновлено: )61805
    Печерский суд Киева определяет меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор.
    Канал Украинская правда на Youtube

    В комментарии журналистам Шепелев сказал: "У меня сломана челюсть, мне трудно говорить". У него синяки под глазами и на лбу.

    Заседание суда должно было начаться в 11:30, однако началось только после 14 часов. Причиной задержки стала встреча Шепелева с его адвокатом.

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    Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

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