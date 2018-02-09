В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания экс-депутата Шепелева

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во время задержания бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева при себе у него обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности ДНР, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".

"Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — пишет Сарган.

По ее словам, заседание назначено на 11:30 пятницы, 9 февраля. Судья — Литвинова. Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.