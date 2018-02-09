наверх
09.02.201813:48
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания экс-депутата Шепелева

    15102
    По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".
    Удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности ДНР, изъятое у экс-депутата Шепелева
    Facebook Ларисы Сарган

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Во время задержания бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева при себе у него обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности ДНР, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Гривны
    Украинское фото
    Что хуже коррупции? Миллионы из бюджета - на ветер

    Читайте также: Поход на Москву и освобождение Крыма. Новые праздники Украины

    По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений". 

    "Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — пишет Сарган.

    По ее словам, заседание назначено на 11:30 пятницы, 9 февраля. Судья — Литвинова. Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

    Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

    Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Сотрудница "Вестей" получила травму при распылении газа в редакции
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Радикальный экстремизм охватил Украину