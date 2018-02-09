Поход на Москву и освобождение Крыма. Новые праздники Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Что отметим

Согласно принятому Верховной Радой постановлению (№7274), которое поддержали 228 нардепов, на 2018 год запланировано празднование на государственном уровне 50 памятных дат, связанных с известными событиями, 135 — связанных с выдающимися лицами и четыре дня памяти.

Среди известных событий в нынешнем году будут отмечаться такие даты, как:

1030 лет со Дня Крещения Руси,

125 лет со времени открытия Трипольской археологической культуры в Украине,

100 лет со дня утверждения трезубца государственным гербом Украинской Народной Республики,

100 лет со дня провозглашения Украинского Государства (Гетманата Павла Скоропадского),

250 лет с начала восстания на Правобережной Украине (Колиивщина),

100 лет с дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики 4-м Универсалом Украинской Центральной Рады,

100 лет со дня принятия Конституции УНР,

100 лет со дня завершения Первой мировой войны и многие другие.

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Также пройдут государственные мероприятия по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов и 100-летия начала "красного террора". Не обошли вниманием нардепы 75-летие освобождения Запорожья, Днепра и Киева от гитлеровских захватчиков.

Примечательно, что в проекте также идет речь о праздновании на государственном уровне 100 лет со дня освобождения Крыма от большевиков (22.04.1918) и 400 лет со времени провального похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву (1618).

Что же до памятных дат, которые связаны с выдающимися личностями, в Украине будет отмечаться 140 лет со дня рождения поэта Александра Олеся 5 декабря, 90 лет со дня рождения актера и режиссера Леонида Быкова 12 декабря.

Наряду с этим в списке также множество юбилейных дат, связанных с деятельностью Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Так, на госуровне 28 февраля будет отмечаться 90 лет со дня рождения Марии Папирник-Буряк (1928-2005), подпольщицы ОУН, участницы Кенгирского восстания политзаключенных; 28 марта — 120 лет со дня рождения Николая Сциборского (1898-1941), теоретика украинского национализма, деятеля УНР, УВО, одного из основателей ОУН; 24 апреля — 100 лет со дня рождения Богданы Свитлык-Литвинко (1918-1948), писательницы, подпольщицы ОУН; 24 ноября — 100 лет со дня рождения Юлиана Ковальского (1918 1943), военного и политического деятеля, сотника УПА;

Отметим, что в минувшем году на государственном уровне было утверждено празднование 100-летия Украинской революции. Мероприятия в рамках этого празднования стартовали в 2017-ом и продлятся они до 2021 года. За это время в Киеве запланировано построить монумент Соборности Украины, открыть памятник Симону Петлюре, а также мемориалы и памятники в регионах, упорядочить захоронения участников революции в Украине и за рубежом, реализовать Всеукраинский научно-просветительский проект "Места памяти Украинской революции 1917–1921 годов". К слову, памятник Петлюре в прошлом году открыли в Виннице, что вызвало немалый сандал.

Организация и стоимость

Вопросом организации по празднованию в 2018 году памятных дат и юбилеев будет заниматься Кабинет министров, которому рекомендовали создать соответствующий комитет. Также правительство должно утвердить план мероприятий и решить вопрос финансирования.

Госкомитет телевидения и радиовещания будет организовывать передачи, посвященные памятным датам и юбилеям 2018 года, и содействовать освещению мероприятий в СМИ.

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Нацбанку рекомендовали изготовить и ввести в оборот юбилейные монеты, а "Укрпочте" — издать конверты и марки, посвященные памятным датам и юбилеям.

Профильным министерствам (образования и науки, культуры, иностранных дел) рекомендовано проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям. Также включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также в рефераты, курсовые и дипломные работы в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям; проработать вопрос о включении наиболее выдающихся дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО.

Выполнение постановления будет контролировать комитет Рады по вопросам культуры и духовности.