Адвокаты Шепелева обжалуют решение об аресте

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Адвокаты намерены подавать апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Об этом заявил адвокат Денис Аникин после принятия судом решения о взятии экс-депутата под стражу до 8 апреля.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы считаем его (решение суда — Ред) абсолютно незаконным, необоснованным. Мы это доказывали в суде. Мы считаем это давлением со стороны военной прокуратуры", — цитирует УНИАН Аникина.

Адвокат рассказал, что защита обосновывала свои доводы соответствующими документами, которые суд фактически не принял во внимание. Он утверждает, что дело имеет все признаки политического преследования. Защитник Шепелева добавил, что суд не принял доводы стороны защиты о необоснованности подозрения и о недопустимости доказательств прокуратуры.

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Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, в которой находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре Ррссии сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.