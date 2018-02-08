Суд в Москве арестовал ранее задержанного украинского миллионера

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД, Донецк), бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана по обвинению в мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мкртчана, обвиняемого в… мошенничестве в особо крупном размере", — сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Обстоятельства вменяемого ему преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО коммерсант заключен до 5 апреля. Постановление об аресте его защита уже обжаловала.

Как писала газета "Коммерсант", уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. По предварительной информации, часть этих средств могла быть выведена через офшорные компании и похищена.

В минувшем декабре владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие "Экоэнергия"). В сообщении от имени Мкртчана, опубликованном на сайте ИСД, отмечается, что "де-факто менеджмент и акционеры ИСД утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями".

Мкртчан в сообщении подчеркивал, что "работа наших промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины", однако в нынешней ситуации это не представляется возможным.

Кроме того, по данным "Ъ", Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами в разных странах, в том числе краснодарским ФК "Кубань", однако два года назад он передал акции увязшей в долгах "Кубани" властям края.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.