Миллионы нищих, десятки богатых: пропасть в украинском обществе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина – страна финансовых крайностей. Здесь большинство населения либо богатые и очень богатые, либо же бедные и совсем нищие. Средний класс, о котором много говорили политики еще с обретения независимости в 1991 году, так и не родился.

Запад обеспокоен, рейтинги радуют

Оказывается, вопрос социального неравенства, резкого разрыва между богатыми и бедными в стране, волнует не только украинцев. 5 февраля на неформальной встрече "еврооптимистов" – депутатов Рады и разного рода активистов – выступил посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. Одним из его тезисов стал нынешний неприемлемый уровень социального неравенства в Украине.

"Я действительно верю, что без какого-то минимального уровня социального единства в украинском обществе вы не сможете двигаться к демократии – по крайней мере, в том виде, как я понимаю этот термин. … Вы не сможете достичь успеха в преобразовании, в модернизации государства, если подавляющее большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время на улицах Киева будет больше Porsche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, Париже или Берлине. Потому что тогда это не страна, тогда это – банановая республика. А поэтому – не забывайте о социальном единстве", – призвал Мингарелли, чье выступление транслировалось онлайн через Facebook.

В то же время, уже в 2018 году стало известно, что Украина заняла первое место в рейтинге стран с наименьшим разрывом между богатыми и бедными. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на результаты исследования "Индекса неравенства".

Но, как отметили исследователи, оценка неравенства далеко не однозначна. Если не сосредоточиваться исключительно на финансовой неровности, а оценивать и уровень жизни, то результат будет отличаться.

Чиновники в шоколаде

Разрыв действительно поражает. На фоне минимальной зарплаты в 3200 гривен, которую получают работники бюджетной сферы, у ряда чиновников просто королевские оклады. Еще в августе 2017 года публиковались зарплаты управляющих государственными компаниями. Самый крупный оклад – у главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева – около 1 млн 600 тыс грн. Также в топ-пятерке разместились главы "Укрзализницы" (461 тыс. грн) и "Укрпочты"(333 тыс. 440 грн) и два банковских чиновника: руководители Ощадбанка (200 тыс. грн) и НБУ (161 тыс. 646 грн).

Раньше отличился очень крупными бонусами глава "Укравтодора" Славомир Новак. Министерство инфраструктуры за работу в январе-феврале 2017 года подняло ему зарплату на 900%. Надбавка за интенсивность труда составила 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – тоже 300%, премия – еще 300% оклада. Журналисты подсчитали, что в результате поляк должен был получать около 700 тысяч гривен в месяц.

Две крайности

Экономический эксперт, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет, что успеху в рейтинге "Индекса неравенства" Украина обязана так называемому коэффициенту Джини, который высчитывается на основе официальных зарплат и доходов граждан. А здесь у украинцев – достаточно небольшой разрыв.

"Но так как у нас очень много неофициальных доходов – их же посчитать невозможно, здесь индексы не помогут", – заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Если же смотреть на реальную ситуацию, то разрыв между богатыми и бедными действительно очень велик, говорит Охрименко. Примерно 1% населения – очень богатые, "даже значительно богаче европейцев", около 90% – не богатые, но и не очень бедные, а реально бедных – около 10%.

"У нас нет среднего класса. Потому что во всех нормальных странах посередине должно быть процентов 30-40 – средний класс. У нас его вообще нет", – подчеркнул экономист.

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Свой, украинский путь

Впрочем, такая ситуация удобна для властей, считает Охрименко: "зачем менять то, что хорошо работает?"

"Это нормальная модель экономики. Такая модель существует во многих странах мира. Вся Латинская Америка так живет, США. Когда говорят о среднем классе – это не США, это Европа. В США доля среднего класса – около 20%. У них тоже получается группа ужасно богатых, небольшой средний класс – около 20%, и много бедных – но по-американски, а не по-украински. Это так же Азия, Африка", – перечислил эксперт.

Украине же не стоит брать пример с Европы – это не наш путь, уверен экономист: "тем более, это все формировалось очень долго, тяжело, влиял менталитет, влияла церковь – тут нет смысла тратить время".

"Такая ситуация должна сохраняться: должны быть очень богатые и очень бедные. Тогда экономика будет нормально работать. Потому что всегда будет зависть и люди будут стремиться урвать, стать побогаче. А если сделать так, чтобы всем хватало, начнется как в Швеции: самоубийства, дуристика всякая, потому что у людей потеряется смысл жизни", – подытожил Александр Охрименко.

Доходы украинцев: как это было

До введения гривны как национальной валюты украинцы получали зарплату "купонами". В 1995-96 годах средняя зарплата в стране составляла примерно 3,2 миллиона. Но при переводе в доллары получалось около 20-30 долларов США.

Отметку в 100 долларов средняя зарплата в стране прошла в районе 2004 года, а в 200 – между 2006 и 2007 годами.

Накануне 2008 года средняя зарплата в Украине достигла отметки в полторы тысячи гривен или 300 долларов, однако последовавший мировой финансовый кризис ударил и по нашей стране, из-за чего объем среднего заработка в валюте снова уменьшился почти до уровня 2006-2007 годов.

Уже в 2014 году экономические проблемы страны и обесценивание гривны привели к резкому падению средней зарплаты – до уровня 2006 года (менее $200).

По состоянию на середину 2017 года средняя месячная зарплата была в районе 7000 гривен, что в пересчете на доллары давало сумму около $250.