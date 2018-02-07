Задержание украинского миллиардера в Москве. В корпорации бизнесмена удивлены

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В корпорации "Индустриальный союз Донбасса" не знают причин задержания ее генерального директора Олега Мкртчана в Москве. Об этом пишет "Обозреватель".

Как заявил директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко, они пока не готовы делать заявление. Проверяется информация, а также изучается суть истории.

Он добавил, что не знает, с какой целью гендиректор ИСД поехал в Москву.

Миллиардер владел в Украине миноритарным пакетом в 25% акций "Индустриального союза Донбасса", а также имел отношение к управлению металлургическими комбинатами в Алчевске и ДМК в Каменке.

Помимо этого, он был одним из сооснователей донецкого футбольного клуба "Металлург". Также, миллиардер имеет отношение к ФК Армении "Бананцу", а в России помогал "Кубани".