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    В России задержали бизнес-партнера Таруты

    (обновлено: )43630
    По словам Сергея Таруты, задержанный Олег Мкртчан - не только акционер, но и гендиректор Индустриального союза Донбасса, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Российской Федерации задержан один из учредителей "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан.

    Эту информацию подтвердил "Украинской правде" бизнесмен Сергей Тарута.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
    Деоккупация Донбасса. Закон не о мире, а о полномочиях Порошенко - Тарута

    "По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", — сообщил Тарута.

    Как отметил Тарута, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

    "Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий", — сообщил Тарута.

    В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

    "А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах.", — добавил Тарута.

    ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

    Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.

    Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

    Ранее сообщалось, что крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым по поддельному паспорту.

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