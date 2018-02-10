Экс-нардепа Шепелева арестовали на два месяца

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от фракций Партии регионов и "Блок Юлии Тимошенко" Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает УНИАН.

Суд начала рассмотрение ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста в пятницу вечером, 9 февраля. Экс-нардеп заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", — заявила судья.

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Постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, потому что "подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".

"А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — подчеркнул Кравченко.

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Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, в которой находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре Ррссии сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.