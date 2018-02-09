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    Экс-нардепу Шепелеву в суд вызвали "скорую"

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    Сейчас медики проводят медицинский осмотр экс-нардепа. После этого они вынесут свое решение относительно дальнейшего участия Александра Шепелева в сегодняшнем заседании, сообщают СМИ.
    Экс-нардепу Шепелеву в суд вызвали скорую
    УНН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшему депутату Верховной Рады Украины Александру Шепелеву стало плохо во время судебного заседания, из-за чего ему в зал суда вызвали "скорую", передает "УНН" со ссылкой на своего корреспондента в суде.

    Избитого Шепелева доставили в суд. Видео
    Канал Украинская правда на Youtube
    Избитого Шепелева доставили в суд

    В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

    "В судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время. Сейчас медики проводят медицинский осмотр экс-нардепа. После этого они вынесут свое решение относительно дальнейшего участия Александра Шепелева в сегодняшнем заседании", — сообщает агентство.

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    Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

    Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

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