Экс-нардепу Шепелеву в суд вызвали "скорую"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшему депутату Верховной Рады Украины Александру Шепелеву стало плохо во время судебного заседания, из-за чего ему в зал суда вызвали "скорую", передает "УНН" со ссылкой на своего корреспондента в суде.

В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

"В судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время. Сейчас медики проводят медицинский осмотр экс-нардепа. После этого они вынесут свое решение относительно дальнейшего участия Александра Шепелева в сегодняшнем заседании", — сообщает агентство.

Читайте также: Тренд дня: Порошенко на балу. "Сложно жить в постоянной лжи"

Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.