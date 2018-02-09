Власть уперлась в националистический тупик. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новый состав ЦИК будет полностью сформирован под власть, но поддерживать Порошенко будут, пока у него будет возможность избраться на второй срок; Польша бьет по украинцам и по электоральным стратегиям украинской власти. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

ЦИК: Тотальное большинство власти, но временно

В понедельник, 5 февраля, президент Петр Порошенко таки подал в Раду 14 кандидатов на членов ЦИК. Новый состав Центризбиркома обсуждался уже давно, но вот подбор кандидатов изрядно затянулся. Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, еще у одного – в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Теперь, если за список проголосуют депутаты, номинально якобы все фракции будут представлены в ЦИК, отмечает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Но если этот список будет утвержден, это будет первая Центральная избирательная комиссия с настолько деформированным представительством. В списке – 6 прямых представителей Блока Петра Порошенко, 2 представителя "Народного фронта", по 1 от "Воли народа" и "Возрождения". Таким образом власть получит в этой комиссии абсолютно тотальное большинство", – сообщил эксперт, добавив, что прежняя мягкая зависимость ЦИК от власти меняется на ручное управление ЦИК.

В целом, вокруг нового избиркома еще стоит ожидать конфликтов, хотя голоса за этот состав есть, заявил Бортник.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов: "парламентские выборы до президентских – это шанс для нынешнего президента создать себе подконтрольный парламент".

А директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Порошенко есть шанс избраться на второй срок.

"Когда станет ясно, что у Порошенко шанс нет, они его "кинут". И тогда образуется совсем другой расклад, даже из этих людей", – сообщил политолог.

Выбор между Польшей и правыми

Говоря о принятом в Польше "антибандеровском" законе, Руслан Бортник отметил, что документ сильно недооценивают в Украине.

"Само решение, от которого они не собираются отступать, очень серьезно бьет по двум вещам. Во-первых, социально-экономической базе украинского правого движения на Западной Украине. Бизнесмены там думают, как они будут вести бизнес в Польше, многие простые люди, которые сезонно работают в Польше, думают, что будет, если узнают об их поддержке правых", – подчеркнул эксперт.

В шоке сейчас, продолжил они, и праворадикализированная диаспора в Польше: "культ правых был мобилизирующим фактором для украинской диаспоры".

Святослав Цеголко в Facebook Флаги Украины и Польши

"В глазах простых людей это выбор – или ты поддерживаешь правых и этот культ, или у тебя будут проблемы в Польше и ты потеряешь возможность вести бизнес или собирать клубнику в Польше. Но это и удар по электоральной стратегии власти. Одним из ключевых пунктов этой стратегии власти сегодня является то, что мы идем на Запад. Из нашего страшного темного прошлого идем в светлое западное будущее. Но нам прямо говорят, что с такой трактовкой истории в Европейский Союз не войдешь", – сообщил Бортник.

"С Бандерой – тупик"

Елена Дьяченко напомнила, что украино-польский идеологический конфликт начался не с так называемого "антибандеровского" закона, а с конца мая 2015 года, когда власть приняла пакет "декоммунизационных" законов, которые "законодательно закрепили героизацию ОУН, УПА и стали реперной точкой для и без того националистически настроенной властной верхушки Польши".

Следующий шаг со стороны поляков будет очевидным, прогнозирует эксперт: "они будут требовать международного признания геноцида польского народа, совершенного ОУН-УПА, а украинская власть сейчас делает все, чтобы выглядеть правонаследницей этих политических организаций".

Михаил Погребинский отметил, что в Украине продолжают говорить, что мы будем идти в Европу с Бандерой, открыто.

"Но даже те политические силы, кто не является в Польше националистами или шовинистами, они точно так же относятся к Бандере, как нынешняя власть. Вы что, не можете сказать, что "Бандера – герой части украинского общества? Мы не собираемся этого менять. Но мы не считаем, что эта идеология тоталитарная, никакого отношения к европейским ценностям не имеет". И это основа для снятия проблемы между Украиной и Польшей. А настаивание на том, что Бандера будет интегральным героем Украины – это тупик", – рассказал политолог.

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"Отвлечь, чтобы шарить по карманам"

Обсудили политологи и продолжение атак на каноническую Украинскую православную церковь.

По мнению Елены Дьяченко власть, запланировав масштабную атаку на церковь – с целью мобилизации своего электората, конструирования нового врага, – получила ответ от верующих, некоторую мобилизацию со стороны прихожан УПЦ. Получила обратный эффект.

Теперь же, уверена эксперт, будет пауза со стороны власти, но атаки со стороны власти на церковь не остановятся.

"В целом можно констатировать информационный и позиционный проигрыш власти в этом противостоянии", – заявила Дьяченко.

Руслан Бортник уверен, что УПЦ вновь атакуют с целью отвлечь общество, в первую очередь свой электорат.

Фото: Андрей Левус в Facebook Киевлян, которые подожгли самострой УПЦ МП, отпустили на поруки нардепов

"Отвлечь вопросами церкви, проблематики языка, вопросами истории. Это те гуманитарные бусины, которыми власть пытается отвлекать внимание своего электората, пока она шарит по карманам всем подряд", – сказал политолог.

При этом в реальности все обещания, которые давались в 2014 году властью проигнорированы, а Украина превращается в "гибридный режим", который отошел от одной формы автократии и не пришел никуда, постоянно меняет разные формы автократии, смешиваясь с анархией и дисфункциональностью государственного управления.

Единственная сила, которая может собрать десятки тысяч человек

Михаил Погребинский считает, что происходившее между властью и УПЦ – это фальстарт атаки.

"Более того, зная хорошо биографию главы УПЦ КП, Филарета, зная, как тонко он чувствует ветер… Я хочу обратить внимание на его реплику по поводу того, что там происходило. Филарет сказал, что нельзя поджигать храмы УПЦ МП – это неправильно, не по-христиански. Мы знаем другие его высказывания… Но то, что это говорит Филарет, после того как он написал письмо патриарху Кириллу, после того, как он делал маневры вокруг этого письма, все равно это выглядит заслуживающим внимания. Человек чувствует, что ситуация меняется, надо быть в тренде. А тренд – это не эти сумасшедшие ребята, которые решили поджечь и считают это своим гражданским долгом", – сообщил эксперт.

В целом же сейчас Украинская православная церковь – это единственная организация в стране, которая способна мобилизовать сотни, в некоторых случаях – тысячи, а в редких случаях – десятки тысяч людей, добавил политолог.

"Больше такой организации нет. Никто за все 4 года не может собрать столько людей – причем быстро и эффективно, кроме УПЦ. При том, что там и молодые, и пожилые. Я уверен, что они не занимают четкую политическую позицию, а просто чувствуют, что "тут правда" – "и выйдем и будем защищать правду", – сказал Погребинский.

Правда четырехлетней давности и новый "накат" на СМИ

Руслан Бортник отметил еще ряд событий недели, которые были менее заметны, но важны для Украины.

"Антикоррупционный суд – обещали Западу, но его нет. Более того, парламент даже не принял на этой неделе поручение комитету как можно скорее рассмотреть вопрос законопроекта об антикоррупционном суде", – сообщил эксперт.

Власть достигла ключевого для себя момента – выиграла время: "поэтому даже если антикоррупционный суд будет создан по требованиям Запада, в лучшем случае он начнет функционировать в 2020 году. То есть его решения уже не повлияют на избирательную кампанию 2019 года, чего добивалась Банковая".

Говоря о деле Виктора Януковича об госизмене и показаниях свидетелей, Бортник отметил, что в сознании украинцев все больше и больше формируется картинка, что украинская власть недостаточно сделала, или вообще ничего не сделала, чтобы сохранить Крым в составе Украины, поскольку боролись за кресла в Киеве – "гораздо важнее было провести выборы и намного важнее была подковерная борьба".

Проанализировал политолог и ситуацию вокруг новых обысков и "накатов" на издание "Вести". В этом деле доминирует политика, уверен Бортник.

vesti-ukr.com Обыски в редакции "Вестей"

"Целью было разрушение инфраструктуры вещания радио. "Вести" пополняют мартиролог украинских СМИ – которые были уничтожены, придавлены, раздерганы за последнее время в рамках кампании по насаждению в Украине "нечуваної свободи слова" ("неслыханой свободы слова"). "Интер", 112, NewsOne, Gamma, Страна.ua, ZIK и многие другие СМИ стали жертвой противостояния между людьми, авторитарным способом удерживающими власть и оппозицией и нормально настроенной частью общества", – подытожил политолог.