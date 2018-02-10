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    СМИ выяснили, кто в Украине "схоронил" экс-соратника Тимошенко Шепелева

    (обновлено: )26401
    Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Александр Шепелев попал в Украину с территории России через неконтролируемый участок границы в Донецкой области. В Украине Шепелева "приютил" экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов.
    Александр Шепелев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Экс-нардепа от Партии регионов и "Блока Юлии Тимошенко" Александра Шепелева после его возвращения в Украину прятал у себя бывший депутат Верховной Рады от БЮТ Гарегин Арутюнов. Об этом "Обозревателю" сообщил информированный источник.

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    Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

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    "После того, как Шепелев бежал в Россию, он там взял в кредит у совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталия Гайдука 10 миллионов американских долларов под залог недвижимости, которой на самом деле не существовало", — сказал сточник.

    По его данным, после этих финансовых махинаций Шепелев "быстро надоел" российским правоохранителям и решил бежать в Украину, попав в страну через неконтролируемую часть границы с РФ в Донецкой области.

    "После этого он уехал в Донецк, а из (самопровозглашенной — Ред.) ДНР попал на подконтрольную территорию через "дырки" в границы, кстати СБУ нужно обратить на это внимание", — подчеркнул источник.

    "Далее Шепелев некоторое время проживал в доме у своего давнего политического коллеги и соратника по Блоку Юлии Тимошенко, экс-народного депутата Гарегина Арутюнова. А то что были получены увечья во время задержания, это нормально. Статьи, по которым Шепелева подозревали, квалифицируют его как опасного преступника, поэтому применение силы оправдано", — резюмировал источник издания.

    Фото из открытых источников
    Экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов

    Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, в которой находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре Ррссии сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.

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