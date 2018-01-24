Die Welt: кто в Украине не погряз в коррупции?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Проблема с коррупцией в Украине доходит до высших кругов. Международные инвесторы угрожают блокадой миллиардного кредита. Другие предостерегают от сильного ослабления страны", — пишет Герхард Гнаук на страницах немецкого издания Die Welt.

"Обычное на первый взгляд убийство продемонстрировало украинцам еще раз, насколько предрасположено к коррупции украинское правосудие", — пишет журналист о недавнем убийстве молодого адвоката Ирины Ноздровской. "Ноздровская участвовала в процессе по расследованию гибели ее сестры в автокатастрофе, и многие задаются вопросами: "Не было ли убийство актом мести? Причастен ли родственник водителя, сбившего сестру Ноздровской, случайно оказавшийся судьей по профессии, к попыткам замять дело?", — Говорится в публикации.

"Созданием дееспособного правосудия, достаточно сильного для того, чтобы противостоять коррупции и круговой поруке, политика занимается несколько лет… При этом под давлением находится и президент страны Петр Порошенко. Главным спорным вопросом является создание Антикоррупционного суда. После первых шагов в этом направлении Порошенко пошел на попятный", — отмечает автор статьи.

При этом, как заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий, в текущем году Украина надеется на два кредитных транша от МВФ в размере 3 и 3,5 млрд долларов. Без создания Антикоррупционного суда на обговоренных условиях МВФ может заморозить средства, насущно необходимые Киеву, пишет Гнаук.

Тем не менее, прошлые реформы заметны и они продвинулись дальше, чем все изменения, осуществленные с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году, отмечает автор публикации. "Значимым было, например, создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), благодаря расследованиям которого по подозрению в коррупции был арестован, в частности, сын министра внутренних дел Александр Аваков. Аваков-младший сразу же предположил, что действия против него были политически мотивированы", — добавляет корреспондент.

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"Совершенно очевидно, что за кулисами идет бой за власть и покровительство", — передает издание слова депутата Европарламента Ребекки Хармс касательно дела Авакова.

Еде одна тема, привлекающая внимание депутатов Европарламента, это ситуация с неправительственными организациями в Украине — по состоянию на сегодняшний день все сотрудники таких организаций вплоть до уборщиц должны раскрывать информацию о своем имуществе, говорится в статье. "Такое правило выглядит как маленькая месть НПО за то, что они так далеко зашли в борьбе с коррупцией. Это необходимо изменить", — считает Хармс.

"Украина — это страна, которая находится в бедственном положении, — сказала евродепутат Хармс. — Ничто не должно привести к тому, чтобы она была еще ослаблена. Идет война на Донбассе. Однако реформы правосудия, систем здравоохранения и образования должны продолжаться, иначе крах будет грозить этому государству не меньше, чем война".

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.