Арестован иностранец, подозреваемый в убийстве военного в Киеве

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Днепровский районный суд Киева избрал гражданину Азербайджана, задержанному в Запорожье по подозрению в убийстве, в качестве меры пресечения содержание под стражей, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Иностранца подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района Киева.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Андрей Лысенко/Facebook, 5 февраля 2018

Ранее сообщалось, что в ходе драки один из мужчин нанес ранения в шею 21-летнему военнослужащему, который впоследствии скончался на месте.