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    Киев

    Арестован иностранец, подозреваемый в убийстве военного в Киеве

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (238)

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    Гражданина Азербайджана подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района Киева. Его задержали в Запорожье, суд постановил арестовать его.
    В Киеве во время драки в ресторане убили военного
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Днепровский районный суд Киева избрал гражданину Азербайджана, задержанному в Запорожье по подозрению в убийстве, в качестве меры пресечения содержание под стражей, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    Иностранца подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района Киева. 

    Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

    Андрей Лысенко/Facebook, 5 февраля 2018

    Ранее сообщалось, что в ходе драки один из мужчин нанес ранения в шею 21-летнему военнослужащему, который впоследствии скончался на месте.

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