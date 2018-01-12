Провокация взяткой: последствия юридического казуса

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По данным соцопроса, 80% населения Украины считают борьбу с коррупцией неэффективной, а 46% — полностью проваленной, что неудивительно. При этом 43% опрошенных социологами украинцев не видят органа, который активно боролся бы с коррупцией в Украине. Некоторые уверены, что в Украине с коррупцией борются журналисты, НАБУ, антикоррупционные общественные организации, само населения и страны Запада. Украинцы уверены, что этот вопрос меньше всего занимает Генеральную прокуратуру (5%), СБУ (6%), полицию (3%), суды (2%), президента (3%), правительство, министерства (2%), Верховную Раду (1%), власть на местах (2%). Но при этом народ уверен, что некоторые успехи наблюдаются у специализированной антикоррупционной прокуратуры (10%) и Национального агентства по предотвращению коррупции (9%), гласят данные социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (54%) считают, что для борьбы с коррупцией среди должностных лиц в стране следует законодательно разрешить использование метода провокации взятки. И если уж создавать антикоррупционные суды, то доверить их следует представителям антикоррупционных общественных организаций (42%) или экспертам из западных стран (41%), так как на сегодня успехи в борьбе с коррупцией видят только 15% респондентов.

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По мнению юристов, данный опрос появился не случайно. Опять планируются изменения в законодательстве в угоду грантоедам и Западу. Более того, провокация взятки, за легализацию которой якобы выступает население, чревато серьезными последствиями.

"Выводы соцопроса я бы связывал с тем, что поступил заказ от грантовых организация связанных с США в том, чтобы правоохранительные органы получили возможность пользоваться провокацией взятки и у них появилась возможность уже любого чиновника, даже того, кто не имел мыслей брать взятки, привлекать к коррупции. Социологи манипулируют, они не корректно поставили вопрос. Приведенные цифры, доверие новосозданным органам, говорит о проблеме грантоедов, которые столкнулись со сложностями в отчетах — деньги потрачены, а результатов никаких. Они хотят показать, что в Украине громадный уровень коррупции, нужны еще деньги для борьбы. На самом деле, уровень коррупции в стране не превышает 15-20% и находится в пределах разумного, как в развитых европейских странах", — комментирует РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

А легализация провокации взятки приведет вообще к катастрофе, сажать будут каждого неугодного чиновника, считает юрист.

"Они планируют открыть ящик Пандоры. Сейчас они собирают мнение, как отнесется к этой идее население. А население, которое атаковали статьями и выступления о повальной коррупции, это дело уже одобряет. По сути, грантоеды получат деньги, а на самом деле это приведет к еще большей узурпации власти в стране и борьбе с теми, кто не подвластен действующей верхушке. Любого чиновника можно будут обвинить, что он требовал и брал взятку. Если будут предлагать миллион долларов, мало кто откажется. То что они замыслили сделать не поможет бороться с коррупцией и коррупционерами", — подчеркивает Кравец.

К слову, Верховная Рада в 2018 году увеличила расходы на НАБУ почти на 10% — до 857 000 000, на Назка — более 11% — до 683,5 миллиона, СБУ — на 17% — до 8,2 миллиарда, на Нацагентство по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, — в шесть раз — до 253 миллионов. Но КПД у этих органов самое низкое.