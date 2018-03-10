Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего милиционера, которого подозревают в продаже электронных ключей доступа к базам данных Госавтоинспекции Донецкой области, сообщила пресс-служба СБУ.
Руководство МВД при желании может создать юридические пути для возвращения на дороги сотрудников ГАИ, поскольку патрульная полиция пока не способна полноценно исполнять свои обязанности, заявил автоюрист Богдан Глядык.
Окружной административный суд Киева восстановил в должности люстрированного экс-начальника ГАИ Анатолия Сиренко. Эксперт Михаил Жернаков уверен, что теперь многие уволенные чиновники смогут вернуться на свои посты.
МРЭО возобновляют работу. Нормативные акты, регулирующие работу приемника этой структуры, не были приняты Верховной Радой и, очевидно, уже не будут приняты в этом году, отметил юрист Александр Баньчук.
Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что прикрываясь новой полицией, руководство МВД заявляет о возросшей в четыре раза раскрываемости преступлений, а на самом деле правоохранительная система полностью развалена.
Тяжелому грузовому автотранспорту въезд в Киев ограничен из-за тумана. Как сообщила начальник пресс-службы Госавтоинспекции Киева Наталья Сторожик, сейчас ведется по обеспечению водителей, которые ожидают под Киевом, всем необходимым.
Николаев "удостоился" попасть в число тех городов, с которых началась реформа правоохранительной системы Украины – 1 июля за взятку на дороге от службы был отстранен весь состав Госавтоинспекции области, все 312 человек. Что изменилось за это время?
По его словам, "все устали в определенной мере от работы ГАИ, которую мы видели на протяжении последних двадцати с чем-то лет", "люди надеются на лучшее, на то, что новая патрульная служба будет работать более корректно".
Сотрудники Госавтоинспекции Харькова, расформированной согласно указу МВД, могут сохранить работу и перейти на службу в новую патрульную службу. Какие испытания ожидают инспекторов харьковской ГАИ перед началом работы в новой полиции?
По информации МВД, в ближайшие два месяца инспекторы будут выполнять свои служебные обязанности, что регламентировано действующим законодательством, а в октябре на улицы Харькова выйдет патрульная служба.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".