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    ГАИ МВД Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 127
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    Задержание в Мариуполе экс-милиционера, предлагавшего доступ к базам данных ГАИ. Видео
    Задержание в Мариуполе экс-милиционера, предлагавшего доступ к базам данных ГАИ 
    05:04 09.08.2017
    198Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего милиционера, которого подозревают в продаже электронных ключей доступа к базам данных Госавтоинспекции Донецкой области, сообщила пресс-служба СБУ.
    Сергей Князев
    Дорожная полиция 12 июня заменит ГАИ - Князев
    17:13 10.06.2017
    1050
    Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, с согласия министра внутренних дел был подписан приказ о запуске на 10 основных магистралях нарядов дорожной полиции.
    РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
    Луценко: РФ выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
    18:27 07.04.2017
    330
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, накануне Дня ГАИ состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко.
    Патрульная полиция
    Патрульная полиция не справляется с вызовами - эксперт
    12:03 11.11.2016
    543Взрыв в здании полиции в Ровно
    Руководство МВД при желании может создать юридические пути для возвращения на дороги сотрудников ГАИ, поскольку патрульная полиция пока не способна полноценно исполнять свои обязанности, заявил автоюрист Богдан Глядык.
    Деканоидзе о ликвидации ГАИ Львова и новых обязанностях патрульных полицейских. Видео
    Деканоидзе о ликвидации ГАИ Львова и новых обязанностях патрульных полицейских 
    20:19 25.01.2016
    590Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Во Львовской области ликвидировали ГАИ, задачи по обеспечению безопасности на дорогах будет выполнять патрульная полиция, сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
    ГАИ Госавтоинспекция
    Коррупция против люстрации. Эксперт о возвращении уволенных чиновников
    11:29 19.01.2016
    358Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Окружной административный суд Киева восстановил в должности люстрированного экс-начальника ГАИ Анатолия Сиренко. Эксперт Михаил Жернаков уверен, что теперь многие уволенные чиновники смогут вернуться на свои посты.
    Работник ГАИ во время Марша белых платков в Киеве
    Реформы боком. МРЭО - "безобразие, конечно, по-другому и не назовешь"
    17:04 20.11.2015
    4937Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Второй день в Украине МРЭО работает по-новому — очереди, толкотня, неразбериха, и никакого "покращення". То есть, все то, чего добились реформаторы.
    Су-25 ВВС Украины. Архивное фото
    Из-за падения Су-25 в Запорожской области перекрыта дорога
    16:55 11.11.2015
    1621Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Обеспечен объезд транспорта в районе населенных пунктов Вольнянск, Новогупаловка, Славгород и Орловское. Самолет упал в районе 225 километра трассы Харьков-Симферополь.
    Сотрудник ГАИ. Архивное фото
    Депутаты так и не проголосовали за преемника МРЭО - эксперт
    20:22 10.11.2015
    428Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    МРЭО возобновляют работу. Нормативные акты, регулирующие работу приемника этой структуры, не были приняты Верховной Радой и, очевидно, уже не будут приняты в этом году, отметил юрист Александр Баньчук.
    Дорожное движение в Киеве
    Мининфраструктуры: техосмотр автомобилей не будут проводить через ГАИ
    12:56 05.11.2015
    1172
    Для исполнения требований ассоциации Украины с ЕС технический осмотр авто будет проводиться на пунктах специального контроля. Нововведения будут вступать в силу постепенно.
    Автомобиль милиционера, сбившего насмерть пенсионера в Винницкой области
    В Винницкой области три милиционера насмерть сбили мужчину и скрылись
    18:47 06.10.2015
    307
    Управлял машиной ВАЗ-2115 действующий сотрудник одного из райотделов милиции. Владелец автомобиля и еще один сотрудник из другого райотдела находились в качестве пассажиров.
    Ближний свет автомобилей. Архивное фото
    ГАИ: водители обязаны с 1 октября включать фары днем за городом
    14:51 28.09.2015
    1782
    В ведомстве напоминают, что игнорирование указанного требования предусматривает штраф. Норма действует с 1 октября по 1 мая и является обязательной к выполнению.
    Суд по делу Игоря Мосийчука
    Мосийчук прокомментировал видео с поставленными на колени гаишниками
    14:49 23.09.2015
    698Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Арестованный народный депутат Игорь Мосийчук назвал позывные бойцов батальона "Азов", которые также фигурировали на видео, где сотрудников ГАИ в Бердянске Запорожской области ставят на колени.
    Сотрудники милиции
    Милиция находится в абсолютно разваленном состоянии - эксперт
    20:43 15.09.2015
    198Патрульная полиция в Украине.
    Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что прикрываясь новой полицией, руководство МВД заявляет о возросшей в четыре раза раскрываемости преступлений, а на самом деле правоохранительная система полностью развалена.
    Киев в дыму от лесного пожара
    Из-за дыма въезд для грузовиков в Киев был закрыт - пресс-служба ГАИ
    18:34 03.09.2015
    119Дым над Киевом. Горят леса
    Тяжелому грузовому автотранспорту въезд в Киев ограничен из-за тумана. Как сообщила начальник пресс-службы Госавтоинспекции Киева Наталья Сторожик, сейчас ведется по обеспечению водителей, которые ожидают под Киевом, всем необходимым.
    Сотрудник ГАИ
    Реформа Авакова в Николаеве – рост смертности после увольнения ГАИшников
    14:32 12.08.2015
    1425
    Николаев "удостоился" попасть в число тех городов, с которых началась реформа правоохранительной системы Украины – 1 июля за взятку на дороге от службы был отстранен весь состав Госавтоинспекции области, все 312 человек. Что изменилось за это время?
    Одесскую ГАИ возглавил подполковник милиции Александр Одижный
    Новым начальником Одесской ГАИ стал бывший спецназовец
    09:50 26.07.2015
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    Александр Одижный работает в органах внутренних дел с 1996 года. До назначения на должность работал в спецподразделении "Шторм" командиром взвода.
    ГАИ Милиция МВД
    Спецкор рассказал, как жители Харькова отреагировали на ликвидацию ГАИ
    14:56 25.07.2015
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    По его словам, "все устали в определенной мере от работы ГАИ, которую мы видели на протяжении последних двадцати с чем-то лет", "люди надеются на лучшее, на то, что новая патрульная служба будет работать более корректно".
    Сотрудник ГАИ. Архивное фото
    Спецкор: реформы ГАИ Харькова – увольнение или переход в новую полицию
    13:41 25.07.2015
    1570
    Сотрудники Госавтоинспекции Харькова, расформированной согласно указу МВД, могут сохранить работу и перейти на службу в новую патрульную службу. Какие испытания ожидают инспекторов харьковской ГАИ перед началом работы в новой полиции?
    Работник ГАИ. Архивное фото
    МВД ликвидировало ГАИ в Харькове
    12:03 24.07.2015
    582Патрульная полиция в Украине.
    По информации МВД, в ближайшие два месяца инспекторы будут выполнять свои служебные обязанности, что регламентировано действующим законодательством, а в октябре на улицы Харькова выйдет патрульная служба.
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