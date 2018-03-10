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    Transparency International

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Доллары США, купюры
    "Деньгами Януковича" заинтересовались международные антикоррупционеры
    23:16 12.01.2018
    724
    Transparency International требует от генерального прокурора Украины Юрия Луценко "прокомментировать обнародованный журналистами "Аль-Джазиры" документ".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Al Jazeera и деньги Януковича. Transparency требует от Луценко объяснений
    19:29 11.01.2018
    785Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Антикоррупционная организация Transparency International Украина считает, что Генеральная прокуратура "искусственно создала ореол таинственности" вокруг приговора Краматорского городского суда.
    Задержание на взятке. Архивное фото
    Каждый четвертый житель Земли дает взятки - исследование
    20:42 15.11.2017
    100
    Согласно исследованию Transparency International, среди наиболее коррумпированных социальных групп названы полицейские и избираемые чиновники.
    Взятка. Архивное фото
    Из Кропивницкого: короткая дорога от коррупции до идиотизма
    13:53 21.09.2017
    577
    Как выяснили представители Transparency International, 86% людей в Украине не верят в победу над коррупцией. При этом сообщений о коррупции больше, чем в стране чиновников, пишет Ефим Мармер.
    Роман Насиров
    Transparency International требует не пускать Насирова в рабочий кабинет
    23:48 11.08.2017
    195Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    В антикоррупционной организации подчеркнули, что пребывание на посту главы ГФС Украины Романа Насирова способствовало совершению уголовного правонарушения.
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    ГПУ перечислила все уголовные производства против Януковича
    05:27 24.05.2017
    110Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В Генеральной прокуратуре назвали недавнее заявление Transparency International о расследовании дел Виктора Януковича дезинформацией и перечислили уголовные производства, в которых экс-президенту сообщено о подозрении.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Украина плохо расследует дела против Януковича - Transparency International
    12:22 23.05.2017
    206
    Глава правления Transparency Internationa Хосе Угас заявил, что украинские правоохранители каждый раз называют разные суммы, которые якобы похитил экс-президент Янукович.
    Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская
    Поклонская прокомментировала заявление Transparency International
    15:37 21.05.2017
    444
    Председатель комиссии ГД РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская попросила тех, кто собирается "пилить" в отношении нее расследование, показать ей "все найденные у нее богатства".
    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    В Госдуме РФ назвали слова Transparency International о Поклонской шантажом
    05:32 21.05.2017
    923
    По словам вице-спикера Госдумы РФ Владимира Васильева, представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    Более 40% любителей футбола против проведения ЧМ-2018 в РФ - опрос
    02:51 03.03.2017
    337
    Как показывают данные опроса Transparency Internationa, среди недовольных лидируют Ирландия (71%), Нидерланды (69%), Великобритания и Швеция (по 68%). Больше всего проведение ЧМ-2018 поддерживают в самой России - 89% опрошенных.
    Взятка. Архивное фото
    Украина и борьба с коррупцией: как власть борется сама с собой
    14:20 09.12.2016
    855Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    О борьбе с коррупцией в Украине говорят все, кому не лень, а представители власти даже соревнуются, кого можно считать большим борцом с коррупционерами. Однако не на словах, а в реальности, ситуация остается довольно плачевная.
    Коррупция
    Украина впереди планеты всей… по коррупции
    11:59 19.11.2016
    22069
    По данным опроса "Барометра мировой коррупции", 56% украинцев называют коррупцию основной проблемой Украины. Более 70% убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а украинские власти не хотят разоблачать взяточников.
    Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в Басманном суде Москвы.
    Transparency International: "дело Улюкаева" - далеко не последняя история
    19:40 17.11.2016
    259Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что некоторые дела против правоохранителей в России также были значимы, хотя должности, возможно, были меньше.
    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин
    Из-за триллиона гривен Мельничуку грозит уголовная ответственность - Юрчишин
    19:39 30.10.2016
    2266Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Как сообщил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции должно проверять данные, указанные в декларациях чиновников.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко попросил Transparency дать оценку законности его оффшора
    13:57 10.06.2016
    538"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Петр Порошенко "очень заинтересован в конструктивном взаимодействии с международными организациями", в частности, в том, чтобы получить независимую оценку соответствия его действий международным законам, сказал глава правления организации.
    Глава правления неправительственной организация по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас
    TI считает недостаточными шаги Киева по борьбе с коррупцией
    13:35 10.06.2016
    53Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Transparency International считают, что меры по борьбе с коррупцией в Украине воплощаются в жизнь без должной настойчивости, а потому "не дают возможности быстро получить нужный результат и эффективно пресечь коррупционные практики".
    Глава правления неправительственной организация по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Угас
    TI ответила на призыв Порошенко по активам экс-чиновников
    19:38 08.06.2016
    265
    Глава правления Transparency International Хосе Угас пообещал, что организация будет помогать украинским правоохранительным органам помочь вернуть незаконно выведенные за границу активы бывших украинских чиновников.
    Петр Порошенко
    Порошенко призвал TI помочь с возвращением активов экс-чиновников
    19:33 06.06.2016
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    Сообщается, что президент Украины Петр призвал руководителя Transparency International поспособствовать возвращению награбленного режимом Януковича в Украину.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Касько избран членом правления Transparency International
    09:38 30.04.2016
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    Ключевым аргументом в поддержку кандидатуры Виталия Касько стали его высокие профессиональные качества и огромный опыт в расследовании дел, связанных с коррупционными преступлениями Виктора Януковича и его приспешников и возвращением коррупционных активов.
    Доллары
    Transparency International призывает мировых лидеров закрыть оффшоры
    15:15 04.04.2016
    264"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Transparency International требует, "чтобы государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний были публичными, чтобы для коррупционеров было сложнее скрыть их незаконное богатство в оффшорных компаниях и трастах".
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