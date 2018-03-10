В Генеральной прокуратуре назвали недавнее заявление Transparency International о расследовании дел Виктора Януковича дезинформацией и перечислили уголовные производства, в которых экс-президенту сообщено о подозрении.
Председатель комиссии ГД РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская попросила тех, кто собирается "пилить" в отношении нее расследование, показать ей "все найденные у нее богатства".
Как показывают данные опроса Transparency Internationa, среди недовольных лидируют Ирландия (71%), Нидерланды (69%), Великобритания и Швеция (по 68%). Больше всего проведение ЧМ-2018 поддерживают в самой России - 89% опрошенных.
О борьбе с коррупцией в Украине говорят все, кому не лень, а представители власти даже соревнуются, кого можно считать большим борцом с коррупционерами. Однако не на словах, а в реальности, ситуация остается довольно плачевная.
По данным опроса "Барометра мировой коррупции", 56% украинцев называют коррупцию основной проблемой Украины. Более 70% убеждены, что уровень коррупции в стране не снизился, а украинские власти не хотят разоблачать взяточников.
Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что некоторые дела против правоохранителей в России также были значимы, хотя должности, возможно, были меньше.
Как сообщил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции должно проверять данные, указанные в декларациях чиновников.
Петр Порошенко "очень заинтересован в конструктивном взаимодействии с международными организациями", в частности, в том, чтобы получить независимую оценку соответствия его действий международным законам, сказал глава правления организации.
В Transparency International считают, что меры по борьбе с коррупцией в Украине воплощаются в жизнь без должной настойчивости, а потому "не дают возможности быстро получить нужный результат и эффективно пресечь коррупционные практики".
Глава правления Transparency International Хосе Угас пообещал, что организация будет помогать украинским правоохранительным органам помочь вернуть незаконно выведенные за границу активы бывших украинских чиновников.
Ключевым аргументом в поддержку кандидатуры Виталия Касько стали его высокие профессиональные качества и огромный опыт в расследовании дел, связанных с коррупционными преступлениями Виктора Януковича и его приспешников и возвращением коррупционных активов.
Transparency International требует, "чтобы государственные реестры бенефициарных владельцев всех компаний были публичными, чтобы для коррупционеров было сложнее скрыть их незаконное богатство в оффшорных компаниях и трастах".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".