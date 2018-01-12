"Деньгами Януковича" заинтересовались международные антикоррупционеры

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International потребовала от Генпрокуратуры Украины подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованного телеканалом Al Jazeera текста ранее засекреченного решения Краматорского суда, согласно которому были конфискованы 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

"От генерального прокурора Украины требуем немедленно официально прокомментировать обнародованный журналистами "Аль-Джазиры" документ и подтвердить или опровергнуть его подлинность, а также объяснить, с целью защиты какой именно информации этот судебный приговор скрывался от общества более 8 месяцев", — говорится в заявлении на сайте организации.

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В апреле 2017 года ГПУ заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе расследования дела "один из членов группировки" заключил сделку со следствием, указав на своих сообщников. Данное судебное решение было засекречено, прокуратура также отказалась называть фамилию признанного виновным фигуранта, ссылаясь на угрозу его безопасности.

Катарский телеканал Al Jazeera 10 января опубликовал на своем сайте текст, как утверждается, копии судебного приговора Краматорского районного суда Донецкой области от 28 мая 2017 года, по которому была проведена конфискация окружения Януковича.

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В документе называются фамилии и компании, фигурирующие в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а управляющим директором — близкий к нынешнему президенту Украины финансист Макар Пасенюк.

Комментируя эту публикацию в СМИ, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что это судебное решение было засекречено в связи с тем, что следствие в отношении большинства фигурирующий в деле компаний продолжается.