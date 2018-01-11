Al Jazeera и деньги Януковича. Transparency требует от Луценко объяснений

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Антикоррупционная организация Transparency International (TI) Украина требует опубликовать приговор Краматорского городского суда, которым конфискованы активы бывшего президента Виктора Януковича на сумму около 1,5 миллиарда долларов по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

"ГПУ искусственно создала ореол таинственности вокруг документа. Следствием таких действий стало то, что иностранные журналисты обнародовали текст судебного решения теперь уже с полной персональной информацией лица, заключившего сделку со следствием", — говорится в заявлении TI.

Антикоррупционная организация заявила о необходимости дополнительного изучения и оценки роли в "схемах легализации доходов руководства компании ICU, услугами которой пользуется и президент Порошенко".

Кроме того, в заявлении содержится требование к генеральному прокурору Юрию Луценко "официально прокомментировать публикацию телеканала Al Jazeera", а также объяснить, с целью защиты какой информации данный судебный приговор скрывался от общества более восьми месяцев.

Transparency International Украина также настаивает на публичной позиции ГПУ относительно законности применения специальной конфискации в случае вынесения приговора на основании соглашения о признании виновности в этом уголовном производстве.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ проводит следственные действия в отношении большинства компаний, которые фигурируют в обнародованном телеканалом Al Jazeera решении Краматорского райсуда о конфискации $1,5 млрд "денег Януковича".