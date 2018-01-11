Al Jazeera президента. Бортник: круг друзей Порошенко уже напоминает петлю

РИА Новости Украина

Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

При этом отмечается, что практическая деятельность Гонтаревой в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

"Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", – подчеркнула Гонтарева.

При этом пресс-служба НБУ отмечает, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном Ощадбанке и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

Неужели кого-то удивило, что компания, которая помогала "мыть деньги" окружению Януковича, сегодня занимается оффшорами Порошенко, задается вопросом на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Здесь интересно другое – сам факт обнародования решения Краматорского суда в АльДжазире! (за спиной этого могут маячить общие интересы США / РФ); судьба Гонтаревой (теперь она может стать целью иностранных антикоррупционных расследований… а знает ли она достаточно); к кому следующего пойдет НАБУ…", – пишет эксперт.

Круг друзей Президента все уже и начинает напоминать петлю, добавляет Бортник.

"Ну и "по-дебильному" — это не разговор Добкина с Кернесом, а текст решения суда — "Мертвые души" Гоголя отдыхают, а Генпрокурору пора собирать чемоданы", – подытожил политолог.