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    Al Jazeera президента. Бортник: круг друзей Порошенко уже напоминает петлю

    (обновлено: )28570
    Никого не должно удивлять, что компания, которая помогала "отмывать деньги" окружению Януковича, сегодня занимается оффшорами Порошенко, считает политолог Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

    При этом отмечается, что практическая деятельность Гонтаревой в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

    "Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", – подчеркнула Гонтарева.

    Константин Бондаренко
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Al Jazeera Януковича. Порошенко выйдет сухим из воды - Бондаренко

    При этом пресс-служба НБУ отмечает, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном Ощадбанке и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

    Неужели кого-то удивило, что компания, которая помогала "мыть деньги" окружению Януковича, сегодня занимается оффшорами Порошенко, задается вопросом на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Здесь интересно другое – сам факт обнародования решения Краматорского суда в АльДжазире! (за спиной этого могут маячить общие интересы США / РФ); судьба Гонтаревой (теперь она может стать целью иностранных антикоррупционных расследований… а знает ли она достаточно); к кому следующего пойдет НАБУ…", – пишет эксперт.

    Круг друзей Президента все уже и начинает напоминать петлю, добавляет Бортник.

    "Ну и "по-дебильному" — это не разговор Добкина с Кернесом, а текст решения суда — "Мертвые души" Гоголя отдыхают, а Генпрокурору пора собирать чемоданы", – подытожил политолог.

    Пост Руслана Бортника в Facebook
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