Эффект Al Jazeera: кому-то пора уже обсуждать условия сделки со следствием

РИА Новости Украина

Аффилированная с президентом Петром Порошенко и главой НБУ Валерией Гонтаревой инвестиционная компания ICU, наконец, отреагировала на обвинения в причастности к отмыванию инкриминируемых окружению бывшего Президента 1,5 млрд. долларов США. Об этом на своей странице в Facebook пишет юрист Андрей Портнов.

Он приводит основные тезисы: "Мы имели право, потому что у нас лицензия, тогда был такой порядок и всё это проверял "Ощадбанк"".

"Не знаю, много ли надо ума, чтобы в опровержении ссылаться на "Ощадбанк", находившийся тогда под контролем правительства Януковича, но, друзья мои, у всех лицензия. Но не у всех скрытые акционеры как бы твоей компании командуют армией, с пафосом разговаривают о решительной борьбе с коррупцией и европейской демократии, идеалах революции и достоинстве", – подчеркивает Портнов.

Не все инвестиционные компании помогают осваивать имущество ликвидированных вторым твоим скрытым акционером банков, торговать инсайдерской информацией и записываться к себе же в НБУ на покупку активов уходящих с рынка санкционных российских банков, добавляет юрист.

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"Да и не все от имени Президента ходят по финансовому рынку на коммерческие переговоры, являются его консультантами по минимизации налогообложения, ведут дела фабрики ROSHEN, слепого траста и принадлежащих ему панамских и белизских офшоров. Поэтому, лицензией тут особо не прикрыться. Здесь пора обсуждать условия будущей сделки со следствием", – уверен Портнов.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о публикациях в Al Jazeera:

В то же время находящаяся в отпуске глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", – сказала Гонтарева.